Бойцы с передовой вспоминают подвиги своих предков в рамках акции "Бессмертный полк" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Военнослужащие из нижегородских подразделений, принимающие участие в специальной военной операции, присоединились к всероссийской патриотической инициативе "Бессмертный полк на передовой" (0+).

Участники акции почтили память своих родственников, сражавшихся против нацизма в годы Великой Отечественной войны. Держа в руках фотографии фронтовиков из своих семей, бойцы записали видеообращения, адресованные родным: родителям, детям, братьям и сестрам — с поздравлениями ко Дню Победы.

Один из бойцов, известный под позывным "Директор", рассказал о судьбе своего деда Василия. В 1942 году он попал в плен под Харьковом и два месяца пешком шел в Германию. В лагере за попытки говорить по-русски его жестоко наказывали. Вместе с товарищами Василий решился на побег — они трое суток пробирались через лес, питаясь корой деревьев и растопленным снегом, скрываясь от немецких патрулей с собаками.

После побега дед бойца нашел убежище у польской семьи. Хозяйка по имени Янина спрятала его в подвале и перед расставанием вручила котелок со словами: "Возьми, русский, чтобы не забыл, что люди бывают людьми". С тех пор Василий хранил зерно в этом котелке — как символ веры и надежды. Несмотря на молчаливость, память о тех испытаниях осталась в шрамах от плетей и в наследии, переданном внуку.

"Если мой дед Василий прошел через ад и потом сеял хлеб на этой земле, я не имею права отступать", — говорит "Директор".

Свою историю рассказал и боец с позывным "Вологда". Его дед Михаил редко делился воспоминаниями о войне, но каждое слово глубоко запечатлелось в памяти внука. На видеообращении он держит снимок 1942 года, на котором изображен взвод его деда под Сталинградом. Михаил оказался единственным, кто выжил из всего подразделения.

"Сейчас и мы пишем письма. И тоже верим в Победу. За нашими спинами — дети и старики. У деда была дача под Волгоградом. Он говорил: 'Если выживу, буду сажать там яблони'. Выжил, посадил — растут", — поделился "Вологда".

Так бойцы на передовой сохраняют связь поколений и продолжают традиции памяти о великом подвиге своих предков.

Ранее сообщалось, что утром 9 мая в Нижнем Новгороде прошел военный парад. В этом году участие в нем приняли более двух тысяч человек.