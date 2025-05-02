Более 2000 человек приняли участие в военном параде в Нижнем Новгороде

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Военный парад прошел в Нижнем Новгороде 9 мая. Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", парад начался с архивной записи 80-летней давности — приказа Иосифа Сталина о полной капитуляции фашистской Германии, зачитанного Юрием Левитаном. Эту историческую речь услышали все собравшиеся на площади Минина и Пожарского.
Затем на центральную городскую площадь торжественно внесли флаг России и Знамя Победы. Многие из ветеранов встали и отдали честь.
После началась прямая трансляция с Красной площади. Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём Победы и напомнил, какой ценой была достигнута победа в Великой Отечественной войне.
Затем по площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде прошли парадные расчёты Вооружённых сил, МЧС, правоохранительных органов, ветеранов боевых действий, в том числе Афганистана и СВО, а также курсанты и кадеты, включая представителей Минской кадетской школы.
Проезд военной техники открыл легендарный танк Т-34. Также по площади проехала легендарная и современная военная техника.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, парад на высоком уровне продемонстрировал готовность нижегородского гарнизона и его приверженность делу сохранения исторической памяти. В этом году в параде приняли участие более 2 тысяч человек.
Завершилось мероприятие возложением цветов к Вечному огню.
После парада на главной площади города пройдет водное и авиашоу в акватории Волги (0+). Смотреть его лучше всего с Нижневолжской набережной либо с территории кремля.
Напомним, что завершится празднование 80-летия Великой Победы салютом в шести районах Нижнего Новгорода.
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