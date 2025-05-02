"Бессмертный полк" шагает по стране — в небе, на воде, по дорогам и в сердцах Общество

Фото: реготделение движения "Бессмертный полк России" в Нижегородской области

Всероссийская акция "Бессмертный полк" (0+) в этом году вновь охватывает всю страну, но проходит в самых разных, порой уникальных форматах. Люди вспоминают и чтят своих героев на земле, в воздухе, в онлайн-пространстве и даже на полях.

По всей России проходят автопробеги, велозаезды, памятные шествия на тракторах, комбайнах и служебной технике. В детских садах и школах дети рассказывают истории своих прадедов и приносят их портреты на торжественные линейки. На одежде, транспорте, в окнах и на стенах домов — фотографии фронтовиков и тружеников тыла становятся символами народной памяти.

В некоторых регионах портреты героев украсили фюзеляжи самолетов и вертолетов — память поднялась в небо. На реках прошли сплавы с изображениями ветеранов, а в городах техника коммунальных служб, пожарные расчеты и автомобили Росгвардии и МЧС стали подвижными галереями памяти.

Во многих городах и поселках появились "Стены памяти" — уличные инсталляции, где любой желающий может разместить фото своего героя. Такие пространства становятся местами живого общения поколений и напоминанием о неразрывной связи времён.

Онлайн-формат акции также набирает масштаб: на сайтах и в соцсетях портреты участников войны выстраиваются в цифровой строй, объединённый родами войск или историей семей.

И, конечно, в ряде регионов 9 мая вновь пройдут и традиционные шествия. С портретами в руках люди выйдут на улицы, чтобы пронести сквозь время память о тех, кто победил. Но вне зависимости от формата, главное в акции — это искренняя благодарность и бережное отношение к подвигу.

Ранее стало известно, что нижегородцы стали одними из самых активных участников онлайн-шествия "Бессмертного полка".

Также сообщалось, что в общественном транспорте Нижнего Новгорода разместили 220 постеров с изображениями Героев Советского Союза — горьковчан.