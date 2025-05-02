Георгиевская лента
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 мая 2025 20:16  [56] "Бессмертный полк" шагает по стране — в небе, на воде, по дорогам и в сердцах
08 мая 2025 19:46  [140] Неизвестные запустили фейк с Никитиным и несуществующей авиакатастрофой
08 мая 2025 19:38  [162] Власти Кулебак отменили часть мероприятий на 9 Мая после атаки БПЛА
08 мая 2025 16:53  [175] Названы имена победительниц конкурса "Леди в погонах-2025" в Нижнем Новгороде
08 мая 2025 15:28  [495] Истребители замечены в небе над Нижним Новгородом накануне 9 Мая
08 мая 2025 14:00  [208] Бастрыкин взял на контроль ситуацию с грунтовой дорогой в Чкаловском округе
08 мая 2025 12:17  [289] Аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 летевших в Москву самолетов
08 мая 2025 11:29  [257] Нижегородцы установили рекорд с самой длинной Георгиевской лентой в небе
08 мая 2025 10:43  [276] Заморозки снова идут в Нижегородскую область
08 мая 2025 10:30  [217] Названы самые популярные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде
Общество

"Бессмертный полк" шагает по стране — в небе, на воде, по дорогам и в сердцах

08 мая 2025 20:16  [56] Общество
Бессмертный полк шагает по стране — в небе, на воде, по дорогам и в сердцах

Фото: реготделение движения "Бессмертный полк России" в Нижегородской области

Всероссийская акция "Бессмертный полк" (0+) в этом году вновь охватывает всю страну, но проходит в самых разных, порой уникальных форматах. Люди вспоминают и чтят своих героев на земле, в воздухе, в онлайн-пространстве и даже на полях.

По всей России проходят автопробеги, велозаезды, памятные шествия на тракторах, комбайнах и служебной технике. В детских садах и школах дети рассказывают истории своих прадедов и приносят их портреты на торжественные линейки. На одежде, транспорте, в окнах и на стенах домов — фотографии фронтовиков и тружеников тыла становятся символами народной памяти.

В некоторых регионах портреты героев украсили фюзеляжи самолетов и вертолетов — память поднялась в небо. На реках прошли сплавы с изображениями ветеранов, а в городах техника коммунальных служб, пожарные расчеты и автомобили Росгвардии и МЧС стали подвижными галереями памяти.

Во многих городах и поселках появились "Стены памяти" — уличные инсталляции, где любой желающий может разместить фото своего героя. Такие пространства становятся местами живого общения поколений и напоминанием о неразрывной связи времён.

Онлайн-формат акции также набирает масштаб: на сайтах и в соцсетях портреты участников войны выстраиваются в цифровой строй, объединённый родами войск или историей семей.

И, конечно, в ряде регионов 9 мая вновь пройдут и традиционные шествия. С портретами в руках люди выйдут на улицы, чтобы пронести сквозь время память о тех, кто победил. Но вне зависимости от формата, главное в акции — это искренняя благодарность и бережное отношение к подвигу.

Ранее стало известно, что нижегородцы стали одними из самых активных участников онлайн-шествия "Бессмертного полка". 

Также сообщалось, что в общественном транспорте Нижнего Новгорода разместили 220 постеров с изображениями Героев Советского Союза — горьковчан. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
9 мая Бессмертный полк День Победы
Поделиться:
Новости по теме
07 мая 2025 11:40  [348] Нижегородцы стали одними из самых активных участников онлайн-шествия "Бессмертного полка"
03 мая 2025 12:03  [1774] Нижегородцы смогут бесплатно распечатать портреты для "Бессмертного полка"
22 апреля 2025 14:43  [693] Нижегородцам рассказали, как принять участие в "Бессмертном полку" в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph