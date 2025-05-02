Опубликовано видео авиашоу к 80-летию Победы в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Анастасия Назарова

В честь 80-летия Великой Победы в Нижнем Новгороде прошло грандиозное авиашоу (0+). Те, кто выбрал для наблюдения набережную Федоровского, не прогадали. Обзор оттуда был просто потрясающий.

По данным НИА "Нижний Новгород", первыми на воздушной арене показались истребители МиГ-29. Затем фигуры высшего пилотажа продемонстрировала команда «Реакторы». А завершилось шоу пролетом военно-транспортного самолета Ил-76.

Ранее сообщалось, что утром 9 мая на площади Минина прошел военный парад с участием свыше 2 тысяч человек.

Напомним, что завершится праздник салютом. Посмотреть его можно будет в разных районах города.