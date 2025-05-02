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Общество

Опубликовано видео авиашоу к 80-летию Победы в Нижнем Новгороде

09 мая 2025 14:35  [3] Общество
Опубликовано видео авиашоу к 80-летию Победы в Нижнем Новгороде

Фото: Анастасия Назарова

В честь 80-летия Великой Победы в Нижнем Новгороде прошло грандиозное авиашоу (0+). Те, кто выбрал для наблюдения набережную Федоровского, не прогадали. Обзор оттуда был просто потрясающий. 

По данным НИА "Нижний Новгород", первыми на воздушной арене показались истребители МиГ-29. Затем фигуры высшего пилотажа продемонстрировала команда «Реакторы». А завершилось шоу пролетом военно-транспортного самолета Ил-76.

Ранее сообщалось, что утром 9 мая на площади Минина прошел военный парад с участием свыше 2 тысяч человек. 

Напомним, что завершится праздник салютом. Посмотреть его можно будет в разных районах города. 

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Теги:
9 мая авиашоу День Победы
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