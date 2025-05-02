Салют в честь 80-летия Победы запустят в шести районах Нижнего Новгорода

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День Победы в этом году станет для Нижнего Новгорода особенно масштабным. В честь 80-летия со дня Победы праздничный салют одновременно озарит небо сразу в шести районах города.
Все фейерверки начнутся в 22:00 9 мая. В Автозаводском районе залпы прогремят над парковым озером на улице Героя Смирнова. В Ленинском районе запуск состоится на бульваре Заречном. В Московском районе салют будет организован у Дворца спорта "Юность", а в Сормовском — на набережной бульвара Юбилейный.
Особое внимание в этом году приковано к центру города. Здесь фейерверки будут запускаться сразу с двух площадок над акваторией Волги. Один из них состоится в районе катера "Герой", у главной сцены праздничных мероприятий.
Эту часть салюта лучше всего будет видно с Нижневолжской набережной — на участке от Казанского съезда до улицы Широкой, а также с Верхневолжской набережной. Хорошие виды откроются и со смотровых площадок на площади Минина.
Второй салют над Волгой запланирован в районе Стрелки. Зрителям рекомендуют выбрать точки обзора на Нижневолжской набережной рядом со зданием "Волжского пароходства", на набережной Федоровского или вблизи самой Стрелки.
На всех площадках праздничный фейерверк начнётся в одно и то же время — ровно в 22:00.
Напомним, что салют в Кулебаках решили отменить в целях безопасности.
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