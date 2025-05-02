Евгений Люлин: "Сильные духом люди – главное богатство нашей страны" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

9 мая председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в Нижнем Новгороде принял участие в мероприятиях в честь 80-летия со Дня Победы.

«Парад в честь 80-летия Победы прошел у стен Нижегородского Кремля. В одном строю шли разведчики, связисты, танкисты, росгвардейцы. Ветераны Афганистана и Чечни. Воины СВО. Шли, чеканя шаг, чтобы «преклониться» перед главными Героямипраздника – ветеранами Великой Отечественной. Герои той далекой войны уже перешагнули вековой юбилей. Но сохранили победный дух. Трогательно до слёз было видеть, как они встают с мест, чтобы отдать честь салютующим им войскам! Настоящие солдаты Отечества! Железные люди! Богатыри! На их примере были воспитаны новые поколения защитников Родины», - написал в своих социальных сетях Евгений Люлин.

«Танкисты Ченстоховской дивизии из Мулино получали боевое крещение подо Ржевом, а сегодня их потомки сражаются с неонацистами. Прямо с СВО на парад в Нижний прибыли бойцы 26-й бригады 25-й армии. В одном строю с ними – бойцы 96-й «Нижегородской» бригады разведки. Новое поколение Героев с честью несет эстафету мужества. Сильные духом люди – главное богатство нашей страны. Они идут в бой, создают самую лучшую в мире военную технику, отстаивают историческую правду и справедливость, искренне любят Родину. В их руках – ее будущее. От всей души поздравляю патриотов с юбилеем нашей Великой Победы!» - отметил Евгений Люлин.