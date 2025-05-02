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Парад водной техники прошел 9 Мая в Нижнем Новгороде: фото и видео

09 мая 2025 15:53  [94] Общество
Парад водной техники прошел 9 Мая в Нижнем Новгороде: фото и видео

Фото: Никита Духник

В Нижнем Новгороде на реке Волга в День Победы состоялась водная часть парада (0+). В мероприятии приняли участие 24 единицы техники, находящейся на службе в МЧС России, линейном управлении МВД России на транспорте, Ространснадзоре, а также в распоряжении компании "Водолет". Корреспондент НИА "Нижний Новгород" наблюдал за действом с набережной Федоровского.

Видео: Анастасия Назарова

По реке прошли суда на воздушной подушке, спасательные гидроциклы, пожарный катер "Вьюн", патрульный катер "Сапфир", моторная яхта NorthSilver 1440, катера Laky 14M, БЛ-820, "Марлин 900 Cabin", КС-700, КС-701, "Корвет 850", а также пассажирские суда "Валдай" и "Метеор".

Отметим, что после водного парада было авиашоу с участием истребителей МиГ-29, реактивных самолетов и Ил-76. Видео НИА "Нижний Новгород" можно посмотреть здесь

Сообщалось, что День Победы в Нижнем Новгороде завершится салютом. Сегодня он прогремит в шести районах города. А в центре его запустят с двух точек. 

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Теги:
День Победы Парад Речные перевозки
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