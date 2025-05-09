Трехкилограммовый ком волос удалили из желудка 17-летней нижегородки

Фото:
В Нижнем Новгороде 17-летней девушке провели уникальную операцию. Из её желудка извлекли трихобезоар массой около трёх килограммов, сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".
Скопление волос в желудке, известное в медицине как трихобезоар, также называют синдромом Рапунцель. Такое состояние возникает у людей с навязчивой привычкой жевать и глотать собственные волосы. Чаще всего оно встречается у подростков и связано с психоэмоциональными нарушениями.
Операцию успешно провёл заведующий хирургическим отделением Нижегородской областной детской клинической больницы, главный внештатный детский хирург Минздрава региона Евгений Рожденкин.
Сейчас пациентка чувствует себя лучше и идёт на поправку.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+