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Трехкилограммовый ком волос удалили из желудка 17-летней нижегородки

10 мая 2025 12:28  [119] Общество
Трехкилограммовый ком волос удалили из желудка 17-летней нижегородки

Фото: pixabay.com

В Нижнем Новгороде 17-летней девушке провели уникальную операцию. Из её желудка извлекли трихобезоар массой около трёх килограммов, сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Скопление волос в желудке, известное в медицине как трихобезоар, также называют синдромом Рапунцель. Такое состояние возникает у людей с навязчивой привычкой жевать и глотать собственные волосы. Чаще всего оно встречается у подростков и связано с психоэмоциональными нарушениями.

Операцию успешно провёл заведующий хирургическим отделением Нижегородской областной детской клинической больницы, главный внештатный детский хирург Минздрава региона Евгений Рожденкин.

Сейчас пациентка чувствует себя лучше и идёт на поправку.

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Теги:
Врачи Здоровье
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