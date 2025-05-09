Трехкилограммовый ком волос удалили из желудка 17-летней нижегородки Общество

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В Нижнем Новгороде 17-летней девушке провели уникальную операцию. Из её желудка извлекли трихобезоар массой около трёх килограммов, сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Скопление волос в желудке, известное в медицине как трихобезоар, также называют синдромом Рапунцель. Такое состояние возникает у людей с навязчивой привычкой жевать и глотать собственные волосы. Чаще всего оно встречается у подростков и связано с психоэмоциональными нарушениями.

Операцию успешно провёл заведующий хирургическим отделением Нижегородской областной детской клинической больницы, главный внештатный детский хирург Минздрава региона Евгений Рожденкин.

Сейчас пациентка чувствует себя лучше и идёт на поправку.