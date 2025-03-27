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Общество

Трихолог Варенова рассказала, как защитить волосы от хлорки и морской воды

29 марта 2025 09:51  [49] Общество
Трихолог Варенова рассказала, как защитить волосы от хлорки и морской воды

Фото: Анастасия Назарова

Соленая вода, хлорка из бассейна и палящее солнце – три главные угрозы для волос во время отдыха на море. В первые дни после приезда многие радуются естественному эффекту "пляжной укладки", но вскоре волосы начинают сохнуть и терять блеск. 

По словам нижегородского трихолога Татьяны Вареновой, морская соль, хлор и ультрафиолет сильно повреждают волосы, делая их ломкими и безжизненными. Чтобы минимизировать вред, после каждого купания в море важно промывать голову пресной водой и использовать уходовые средства – как смываемые, так и несмываемые.  

Дополнительно защитить волосы помогут специальные маски, которые следует наносить во время мытья, а также сыворотки, лосьоны и крем-спреи для укладки. Эти средства создают защитный слой, уменьшая воздействие внешних факторов, рассказала Варенова телеграм-каналу "Бокал прессека". 

Обладательницам длинных волос специалист советует собирать их в прическу, например, заплетать в косу. Так локоны меньше спутываются и повреждаются на ветру.  

Чтобы избежать негативного влияния ультрафиолетовых лучей, волосы лучше полностью скрывать под головным убором. Оптимальный вариант – шляпа с широкими полями, которая обеспечит максимальную защиту.

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Теги:
Врачи Здоровье красота
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