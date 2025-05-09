Опубликованы фото последствий мощнейшего ливня в Нижнем Новгороде

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Днем 10 мая на Нижний Новгород обрушился мощный ливень. Синоптики предупреждали о нем еще утром, и без последствий не обошлось.
В Нижегородском районе на улице Ошарской поток воды с грязью хлынул со стройплощадки прямо на проезжую часть. Водный поток буквально затянул иномарку. Об этом свидетельствуют фото, появившиеся в соцсетях.
О подтоплениях также сообщили жители Сормовского района. Возле Светлоярского озера автомобилисты жалуются: "Плывём потихоньку".
Из-за непогоды временно остановлена работа канатной дороги на Бор.
Ливень достался и соседним городам. В Дзержинске в озеро превратился проспект Циолковского, а на Бору подтоплены дороги в районе Мухинского озера.
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