Нижегородская канатка приостановила работу из-за непогоды 10 мая Общество

Канатная дорога Нижний Новгород - Бор приостановила работу из-за ухудшения погодных условий 10 мая. Об этом сообщает автоинформатор воздушной переправы.

По прогнозу синоптиков, в течение дня будет идти сильный дождь. А еще сегодня очень ветрено.

Напомним, в майские праздники переправа работает по особому графику.

Сообщалось, что в апреле канатка была модернизирована. С 1 мая она заработала вновь. Теперь у канатной дороги 56 современных кабинок с ЖК-дисплеями, динамиками и USB-разъемами для зарядки гаджетов.