Последствия подтопления устраняют на Ошарской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Советского района

На Ошарской улице ведется ликвидация последствий мощнейшего ливня, обрушившегося на Нижний Новгород 10 мая. Об этом сообщили в администрации Советского района.

Напомним, что на Ошарке сильный дождь спровоцировал селевой поток, который заблокировал иномарку. Для освобождения машины из грязевого плена потребовалась помощь спецтехники.

Сейчас на месте находятся представители райадминистрации, аварийно-спасательного отряда и сотрудники ГОЧС по городу.

"Угрозы соседним зданиям и населению нет", - заверили в администрации.