Уникальная южноафриканская орхидея расцвела в Ботсаду Нижнего Новгорода

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В Ботаническом саду при Институте биологии и биомедицины ННГУ зацвела уникальная южноафриканская орхидея Disa uniflora. Об этом событии рассказал ректор университета Олег Трофимов в своих соцсетях.
Это растение произрастает только в одном месте на Земле — на Столовой Горе в Кейптауне.
Для Disa uniflora Ботанический сад стал вторым домом. Орхидеи были размножены в биотехнологической лаборатории и хранятся в специальных условиях в банке "in vitro". Это позволяет сохранить редкий вид для будущих поколений.
Теперь каждый год в коллекционно-исследовательской оранжерее сада можно увидеть цветение Disa uniflora. Это не просто красивое зрелище, но и важный показатель успешной работы сотрудников вуза по сохранению биоразнообразия, подчеркнул Олег Трофимов.
Напомним, Курильская сакура родом с Курильских островов зацвела в Ботсаду ННГУ в 20-х числах апреля.
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