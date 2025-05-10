ИИ определит опьянение по голосу благодаря ученым из Нижнего Новгорода Общество

Фото: Александр Воложанин

Киберпсихологи из ННГУ имени имени Лобачевского представили инновационную технологию, основанную на применении искусственного интеллекта.

Как сообщил представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов в своём телеграм-канале, специалисты научили ИИ анализировать голос человека и определять наличие алкогольного опьянения по его акустическим признакам.

По словам Никонова, подробности работы новой системы будут раскрыты позже. Он отметил, что проект был реализован в сотрудничестве с учеными из Томска.

Разработка может стать важным инструментом в сфере медицины и безопасности, позволяя быстро и точно выявлять состояние опьянения без необходимости проведения лабораторных тестов.

Ранее сообщалось, что подготовку демографов нового поколения запустили в ННГУ имени Лобачевского.