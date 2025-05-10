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Общество

ИИ определит опьянение по голосу благодаря ученым из Нижнего Новгорода

12 мая 2025 09:39  [81] Общество
ИИ определит опьянение по голосу благодаря ученым из Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

Киберпсихологи из ННГУ имени имени Лобачевского представили инновационную технологию, основанную на применении искусственного интеллекта.

Как сообщил представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов в своём телеграм-канале, специалисты научили ИИ анализировать голос человека и определять наличие алкогольного опьянения по его акустическим признакам.

По словам Никонова, подробности работы новой системы будут раскрыты позже. Он отметил, что проект был реализован в сотрудничестве с учеными из Томска.

Разработка может стать важным инструментом в сфере медицины и безопасности, позволяя быстро и точно выявлять состояние опьянения без необходимости проведения лабораторных тестов.

Ранее сообщалось, что подготовку демографов нового поколения запустили в ННГУ имени Лобачевского.

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Теги:
Исследование Наука ННГУ
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