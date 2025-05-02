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Наука

Ученые ПИМУ приступили к разработке новой методики лечения заикания у детей

06 мая 2025 16:17  [49] Наука
Ученые ПИМУ приступили к разработке новой методики лечения заикания у детей

Фото: пресс-служба ПИМУ

Специалисты Приволжского исследовательского медицинского университета приступили к разработке новой методики лечения заикания у детей. Проект реализуется лабораторией нейрокогнитивных исследований при поддержке Российского научного фонда и правительства Нижегородской области, сообщили в пресс-службе вуза.

В центре внимания ученых — технология нейронавигационной ритмической транскраниальной магнитной стимуляции (нрТМС), которая позволит воздействовать на определённые участки головного мозга, связанные с речевой функцией. Исследование направлено на создание персонализированного протокола применения нрТМС, адаптированного к индивидуальным особенностям каждого пациента.

К работе над проектом привлечены специалисты различных направлений: психиатры, нейропсихологи, психологи, нейрофизиологи, биохимики и врачи функциональной диагностики. Все они представляют Центр ментального здоровья и профильные кафедры ПИМУ.

По словам профессора Татьяны Жиляевой, руководителя лаборатории нейрокогнитивных исследований, нрТМС — это неинвазивный метод, при котором магнитное поле воздействует на кору головного мозга без нарушения целостности кожных покровов. Применение нейронавигации позволяет точно определить необходимые зоны для стимуляции, исключая ошибки в локализации.

"Мы используем данные МРТ для построения трехмерной модели мозга. С помощью специального программного обеспечения определяются точки на поверхности головы, к которым прикладываются индукторы магнитного поля. Это обеспечивает высокую точность воздействия", — пояснила Жиляева.

Хотя ритмическая ТМС уже применяется при некоторых нарушениях речевого развития, заикание не входит в число этих расстройств. По словам Жиляевой, метод нейронавигационной ритмической ТМС еще нигде в мире не использовался для коррекции именно заикания, что делает исследование уникальным.

В рамках проекта дети с заиканием пройдут комплексное обследование. Структуру мозга исследуют с помощью МРТ с морфометрией, а функциональные особенности — с применением ЭЭГ, когнитивных вызванных потенциалов, нейропсихологических и логопедических тестов. Также будет проведена оценка витаминного статуса и выявление генетических факторов риска. При необходимости детям предложат коррекцию выявленных дефицитов для повышения нейропластичности мозга.

"Комплексная диагностика необходима для глубокого понимания причин заикания. Сегодня около 5-6% детей сталкиваются с этой проблемой, и хотя многие со временем выздоравливают, примерно у каждого пятого заикание сохраняется во взрослой жизни", — отметила Жиляева.

Одной из задач проекта станет разработка инструмента для объективной оценки степени заикания. На сегодняшний день в России такой шкалы не существует.

В исследовании примут участие дети в возрасте от 6 до 10 лет. Каждый ребенок будет находиться под наблюдением специалистов в течение 6-8 месяцев. Как пояснила Жиляева, в этот возрастной период дети, как правило, уже прошли базовую коррекцию с логопедом и психологом, но не достигли полного выздоровления.

Ученые надеются, что результаты исследования станут основой для внедрения новой методики в практику медицинских учреждений по всей стране.

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Теги:
Здоровье Исследование ПИМУ
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