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Общество

11-летний нижегородец заразился боррелиозом после укуса клеща

12 мая 2025 11:06  [119] Общество
11-летний нижегородец заразился боррелиозом после укуса клеща

В Нижегородской области зафиксирован случай заражения 11-летнего ребёнка иксодовым клещевым боррелиозом. Это одно из двух зарегистрированных заболеваний, вызванных укусами инфицированных клещей в регионе на текущий момент.

По данным регионального Роспотребнадзора с начала сезона и по состоянию на 6 мая 2025 года в медицинские учреждения региона поступило 1479 обращений по поводу присасывания клещей. Из них 483 случая касаются детей. Показатели остались на уровне аналогичного периода прошлого года.

Наибольшее число обращений зарегистрировано в городских округах Бор (119), Дзержинск (101), Шахунья (75), а также в Ветлужском (64), Городецком (71), Павловском (58), Семёновском (55) и Уренском (57) муниципальных округах. В Нижнем Новгороде активность клещей отмечена в Автозаводском (116), Ленинском (95) и Приокском (83) районах.

Согласно статистике, в 20% случаев клещи нападали на придомовых территориях, по 19% — на дачных участках и в лесу. Ещё 17% укусов произошло в населённых пунктах. Отдельные случаи зарегистрированы на кладбищах и в парковых зонах.

Экстренную профилактику с применением противоклещевого иммуноглобулина получили 275 человек, из которых 266 — дети.

Лабораторной проверке подверглись 1288 клещей, включая 1213 экземпляров, снятых с людей, и 75 — с объектов окружающей среды. В 207 случаях (16%) был выявлен положительный результат на наличие возбудителей заболеваний.

В частности, обнаружено 6 клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита: два — в Шахунском округе, три — в Краснобаковском, один — в Богородском. Кроме того, было выявлено 161 насекомое, заражённый боррелиями, 34 — анаплазмами и 6 — эрлихиями.

Оба случая заболевания боррелиозом, включая заражение ребёнка, произошли в Дальнеконстантиновском и Богородском округах.

На сегодняшний день прививками от клещевого энцефалита охвачено 5332 человека, включая 463 ребёнка. Это составляет 78% от запланированного объёма вакцинации (6810 человек).

Профилактическая обработка территорий против клещей проведена на площади 1321,955 га, что составляет 30,3% от общего плана. В местах летнего отдыха детей (ЛОУ) акарицидная обработка выполнена на 91,7 га, что составляет 16,8% от запланированных 544,86 га.

Ранее нижегородцам рассказали об опасностях, которые могут подстерегать в лесу.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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