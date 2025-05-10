Спецзастройщик нижегородской "Школы 800" урегулировал тяжбу с подрядчиками Общество

Спецзастройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" достиг договоренности с подрядными организациями, участвовавшими в реализации проекта "Школа 800". Как сообщает "Ъ-Приволжье", стороны подписали мировое соглашение, положив конец длительному судебному противостоянию.

Конфликт между дирекцией, ООО "ПКК "Просвещение" и ООО "СК "Столица Приволжья" тянулся с момента расторжения договора между первым и вторым участником. Тогда "Просвещение", выступавшее концессионером, отказалось от сотрудничества с дирекцией и привлекло "Столицу Приволжья" в качестве нового генподрядчика. Это произошло около четырех лет назад.

Изначально спецзастройщик требовал от компаний 157,3 млн рублей за разработку проектной документации для трех корпусов школы. Арбитражный суд частично удовлетворил эти претензии: "Просвещение" было обязано выплатить 18,5 млн рублей, а "Столица Приволжья" — 138,8 млн рублей с начисленными процентами.

Подрядчики, в свою очередь, пытались взыскать с дирекции более 1 млрд рублей по встречным искам, однако суд не удовлетворил их требования.

По условиям заключенного мирового соглашения, "Дирекция по строительству" выплатит ООО "СК "Столица Приволжья" 460,1 тыс. рублей. Таким образом, участники процесса окончательно урегулировали спор и прекратили судебные разбирательства.

Напомним, что в ближайшие два-три года число учащихся в нижегородской "Школе 800" может увеличиться до 4,1 тысячи.