Георгиевская лента
Выставки ко Дню Победы: куда сходить и что посмотреть
Опубликовано видео авиашоу в честь Дня Победы
Нижегородские депутаты — о подвигах своих родных в годы ВОВ
Мэппинг, посвящённый героизму советского народа, покажут на Кремле
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 мая 2025 12:43  [49] Опубликованы фото тоннеля метро от Сенной до Свободы в Нижнем Новгороде
12 мая 2025 12:28  [79] Вильфанд предупредил о ночных заморозках в Нижегородской области
12 мая 2025 12:17  [84] Канатная дорога временно не работает в Нижнем Новгороде
12 мая 2025 12:14  [101] Спецзастройщик нижегородской "Школы 800" урегулировал тяжбу с подрядчиками
12 мая 2025 12:00  [104] Жители деревни в Кстовском районе отметили день рождения дорожной ямы
12 мая 2025 11:49  [127] Минстрой выдал разрешение на строительство двух домов у Борского моста
12 мая 2025 11:38  [109] Нижегородцам рассказали о полезных свойствах холода
12 мая 2025 11:06  [169] 11-летний нижегородец заразился боррелиозом после укуса клеща
12 мая 2025 10:50  [162] Ливень затопил помещение в детской областной больнице в Нижнем Новгороде
12 мая 2025 10:37  [232] Кишечную палочку нашли в масле и мороженом нижегородские микробиологи
Общество

Спецзастройщик нижегородской "Школы 800" урегулировал тяжбу с подрядчиками

12 мая 2025 12:14  [101] Общество
Спецзастройщик нижегородской Школы 800 урегулировал тяжбу с подрядчиками

Спецзастройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" достиг договоренности с подрядными организациями, участвовавшими в реализации проекта "Школа 800". Как сообщает "Ъ-Приволжье", стороны подписали мировое соглашение, положив конец длительному судебному противостоянию.

Конфликт между дирекцией, ООО "ПКК "Просвещение" и ООО "СК "Столица Приволжья" тянулся с момента расторжения договора между первым и вторым участником. Тогда "Просвещение", выступавшее концессионером, отказалось от сотрудничества с дирекцией и привлекло "Столицу Приволжья" в качестве нового генподрядчика. Это произошло около четырех лет назад.

Изначально спецзастройщик требовал от компаний 157,3 млн рублей за разработку проектной документации для трех корпусов школы. Арбитражный суд частично удовлетворил эти претензии: "Просвещение" было обязано выплатить 18,5 млн рублей, а "Столица Приволжья" — 138,8 млн рублей с начисленными процентами.

Подрядчики, в свою очередь, пытались взыскать с дирекции более 1 млрд рублей по встречным искам, однако суд не удовлетворил их требования.

По условиям заключенного мирового соглашения, "Дирекция по строительству" выплатит ООО "СК "Столица Приволжья" 460,1 тыс. рублей. Таким образом, участники процесса окончательно урегулировали спор и прекратили судебные разбирательства.

Напомним, что в ближайшие два-три года число учащихся в нижегородской "Школе 800" может увеличиться до 4,1 тысячи. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Строительство Суд Школа 800
Поделиться:
Новости по теме
07 мая 2025 19:00  [676] Нижегородские власти через суд пытаются взыскать 20 млн рублей с перевозчиков
05 мая 2025 18:56  [548] Эксперты не выявили строительных недостатков на стадионе "Нижний Новгород"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph