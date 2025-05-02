Нижегородские власти через суд пытаются взыскать 20 млн рублей с перевозчиков

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области инициировало судебное разбирательство с рядом региональных автотранспортных предприятий.
Как следует из материалов, размещённых в картотеке Арбитражного суда, крупнейший иск — на сумму 20 миллионов рублей — был подан 5 мая в отношении акционерного общества "Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт" (НПАТ).
Помимо этого, министерство также направило требования к другим перевозчикам. В частности, к АО "Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт" предъявлен иск на 455 тысяч рублей, а к государственному предприятию Нижегородской области "Богородское пассажирское автотранспортное предприятие" — на 861,5 тысячи рублей.
Причины подачи исков в материалах суда не уточняются.
Ранее сообщалось, что нижегородское минимущества реквизирует еще восемь земельных участков под дублер проспекта Гагарина.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+