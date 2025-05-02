Нижегородские власти через суд пытаются взыскать 20 млн рублей с перевозчиков Общество

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области инициировало судебное разбирательство с рядом региональных автотранспортных предприятий.

Как следует из материалов, размещённых в картотеке Арбитражного суда, крупнейший иск — на сумму 20 миллионов рублей — был подан 5 мая в отношении акционерного общества "Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт" (НПАТ).

Помимо этого, министерство также направило требования к другим перевозчикам. В частности, к АО "Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт" предъявлен иск на 455 тысяч рублей, а к государственному предприятию Нижегородской области "Богородское пассажирское автотранспортное предприятие" — на 861,5 тысячи рублей.

Причины подачи исков в материалах суда не уточняются.

Ранее сообщалось, что нижегородское минимущества реквизирует еще восемь земельных участков под дублер проспекта Гагарина.