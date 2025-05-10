Еще одну улицу частично перекроют в центре Нижнего Новгорода

В центре Нижнего Новгорода продолжаются масштабные работы по обновлению дорожной инфраструктуры. В связи с этим до 30 июня будет полностью закрыт для движения транспорта участок улицы Сергиевской — от пересечения с Ильинской улицей до дома №15 по Сергиевской.
Городские службы призывают водителей учитывать изменения при планировании маршрута и заранее ознакомиться с новой схемой движения.
Автомобилистам также настоятельно рекомендуют соблюдать требования временных дорожных знаков и проявлять максимальную внимательность в зоне проведения работ.
Напомним, участок улицы Октябрьской в Нижнем Новгороде с 12 мая перекрыли на три месяца.
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