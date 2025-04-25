Проспект Ленина обновляют в Нижнем Новгороде

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Обновление проспекта Ленина началось в Нижнем Новгороде. О проводимых работах рассказали в нижегородском МКУ ГУММИД.
Там, в частности, отметили использование подрядчиком современных материалов, таких как битумное вяжущее PG. По словам специалистов, это особенно важно в условиях российского климата и высокой нагрузки.
Представитель подрядной организации сообщил, что в планах на этот год ремонт участка проспекта Ленина протяженностью около 1,5 километра. В прошлом году на проспекте было отремонтировано порядка 2,5 км дорожного полотна.
Работы в основном ведутся по ночам, что позволяет минимизировать неудобства для водителей и сохранить динамику города. Процесс идет по графику и с соблюдением технологий, а на проводимые на проспекте работы уже есть положительные отзывы от нижегородских автолюбителей.
Общий масштаб дорожных работ в областном центре за год — более 50 км отремонтированных дорог и почти 3 миллиарда рублей вложений. Это свидетельство того, что Нижний Новгород активно движется к улучшению дорожной инфраструктуры, повышая качество жизни своих жителей. Время показывает, что такие масштабные проекты превращают город в современное и комфортное место для жизни и работы.
По словам мэра Юрия Шалабаева, в мегаполисе к лучшему меняется ситуация с состоянием дорог: за пятилетний период отремонтировали 270 км, нормативный показатель состояния дорог достиг 85% (в 2019-2020 - 70%).
Ремонт автомобильных дорог в Нижнем Новгороде проводится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", который инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой.
Напомним, что 130 млн рублей выделили на ремонт дорог в пяти районах Нижнего Новгорода в 2025 году.
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