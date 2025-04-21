Ремонт улицы Белинского в Нижнем Новгороде займет три года Общество

Ремонт улицы Белинского в Нижнем Новгороде продлится три года. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил на встрече с главредами нижегородских СМИ 24 апреля.

По его словам, проект уже поддержал губернатор Глеб Никитин.

"На улице планируется огромный объем работы. Это фактически реконструкция, которая включает в себя и ремонт сетей, которые идут под улицей, ремонт колодцев, тротуаров, работа с зелеными насаждениями, самим дорожным полотном. Ремонт ливневой канализации, реализация проекта "Чистое небо". Это огромный объем работ, это не текущий ремонт. Работы пройдут в течение трех лет", - сказал градоначальник.

Юрий Шалабаев не назвал точные сроки начала реконструкции Белинки. Он лишь отметил, что сейчас идет предпроектная разработка.

Ранее сообщалось, что 22 млн рублей выделяется на ремонт дорог в Канавине в 2025 году.