Участники проекта "Уроки с путешествием. 80-летие Победы" поделились впечатлениями о поездке в Брест и Минск Общество

Фото: минтуризма Нижегородской области

Нижегородские школьники, студенты и педагоги с 9 по 12 мая 2025 года побывали в Республике Беларусь в рамках проекта «Уроки с путешествием. 80-летие Победы».

Специальный рейс по маршруту «Нижний Новгород – Брест – Минск – Нижний Новгород» был запущен по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина при поддержке Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Поездка, приуроченная к празднованию юбилея Великой Победы, объединила почти 600 талантливых ребят и около 60 наставников, прошедших особый конкурсный отбор.

Как рассказали в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, для участников спецрейса была подготовлена насыщенная программа. В нее вошли как экскурсии по памятным местам двух городов, так и интерактивные лекции – их проводили в самом поезде в пути.

Знакомство нижегородцев с Брестом началось с обзорной экскурсии – осмотра храмов и памятников, а также прогулки по пешеходной улице Советской – «Брестскому Арбату». Еще одна точка маршрута – Беловежская пуща – один из старейших заповедников, занесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь гости увидели уникальную флору и фауну древнего лесного массива, осмотрели экспонаты местного Музея природы, узнали о том, как развивались белорусские земли, начиная с каменного века.

Главным событием дня стало посещение мемориального комплекса «Брестская крепость – герой» – места, где советские воины приняли первый удар немецко-фашистской армии и около месяца стойко держали оборону. Дети и педагоги почтили память павших бойцов, возложив цветы к мемориалам цитадели.

«Самые незабываемые впечатления я получила именно в Брестской крепости. Здесь, в месте, где солдаты сложили головы за нашу Родину, каждой клеточкой тела чувствуешь весь ужас войны!» – отметила ученица Гагинской средней школы Наталья Лямина.

В Минске нижегородцы также совершили автобусно-пешеходную экскурсию, посетив мемориалы, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны, военного конфликта в Афганистане.

Экспозиция Национального исторического музея Республики Беларусь ознакомила гостей с различными аспектами жизни народов страны с древнейших времен до ХХ века.

Еще один ценный объект культуры, который посетили участники спецрейса, – парк интерактивной средневековой истории «Великое княжество Сула», расположенный недалеко от Минска. Здесь детям и педагогам показали восстановленные и построенные с нуля здания, которые также относятся к разным эпохам развития Белоруссии, провели мастер-классы по традиционным ремеслам – гончарному, кузнечному, а также ткачеству и валянию из шерсти.

Участники спецрейса побывали в Музее истории Великой Отечественной войны. Им рассказали о вкладе белорусских солдат в Победу, о важнейшей роли партизан. Отдельная трагедия истории Великой Отечественной войны – геноцид. Дети и педагоги узнали о тех, кто пострадал в результате нападений фашистов, и о тех, кто оказался в концентрационных лагерях. Всего на территории Белоруссии было найдено свыше 500 мест принудительного содержания и более 160 захоронений жертв геноцида.

«Я узнал очень много исторических фактов! Здорово, что мы прошлись по всей истории белорусской земли – от каменного века и до наших дней. В Музее истории Великой Отечественной войны мне было особенно интересно узнать про то, как шла операция по освобождению Республики Беларусь. Я остался под большим впечатлением!» – сказал ученик школы №160 Нижнего Новгорода Денис Шаров.

«Нас приняли с настоящим гостеприимством! С большим интересом узнал не только о героической истории, но и о народном творчестве Республики Беларусь. Спасибо огромное всем организаторам проекта за такую возможность!» – поделился ученик лицея имени А.С. Пушкина города Семенова Сергей Сивилев.

По мнению педагогов, сопровождавших ребят, поездка оказалась очень полезной для детей.

«Это, безусловно, очень важная и нужная практика. У ребят появилась возможность лично пройти по местам исторических событий, в том числе побывать в настоящем месте силы – Брестской крепости. Мы увидели, как дети наполнились очень важными патриотическими чувствами. Такого сильного эффекта не получается достичь на обычных уроках в школе!» – подчеркнул учитель истории и обществознания школы №160 Нижнего Новгорода Роман Кузнецов.

Старший воспитатель Православного детского сада во имя преподобного Серафима Саровского Нижнего Новгорода Елена Тюрина отметила, что проект «Уроки с путешествием» позволил укрепить духовную связь между жителями Нижегородской области и Республики Беларусь.

«Поездка помогла развить в детях патриотические чувства, понять, что судьбы народов России и Белоруссии неразрывно связаны между собой. Более того, в ребятах укрепились их морально-нравственные качества. Особенность «Уроков с путешествием» – это наглядность: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! А еще такое путешествие – это урок самостоятельности, урок, в ходе которого можно научиться выражать свои мысли и чувства», – рассказала педагог.

Напомним, межрегиональный туристско-образовательный проект «Уроки с путешествием» стартовал в 2023 году по инициативе родительского сообщества Нижегородской области. Проект получил поддержку губернаторов Нижегородской и Волгоградской областей Глеба Никитина и Андрея Бочарова. С 2024 года реализация проекта также приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

За прошедшие два года с историей героев Сталинградской битвы в Волгограде ознакомились уже свыше 25 тысяч нижегородских школьников и студентов младших курсов учреждений среднего профессионального образования. В свою очередь, в столице Приволжья побывали около 20 тысяч юных волгоградцев: дети узнали не только о горьковчанах – фронтовиках и тружениках тыла, но и об истории Народного ополчения Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Запуск спецрейса проекта «Уроки с путешествием. 80-летие Победы» поддержал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Поездка была нацелена на патриотическое воспитание подрастающего поколения нижегородцев, что является одним из направлений работы региона в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В свою очередь, развитие молодежного туризма – задача, которую выполняет национальный проект «Туризм и гостеприимство». Новые национальные проекты реализуются по поручению президента России Владимира Путина.