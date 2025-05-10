Георгиевская лента
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 мая 2025 10:16  [32] Шесть округов Нижегородской области завершили отопительный сезон с 12 мая
13 мая 2025 10:08  [50] Более 230 нижегородцев распечатали в центре "Мой бизнес" портреты семейных героев для "Бессмертного полка"
13 мая 2025 10:03  [72] Нижегородцев предупредили о мошенниках, звонящих под видом сотрудников Соцфонда
13 мая 2025 09:56  [79] Троллейбус "Синара" с автономным ходом доставили в Нижний Новгород
13 мая 2025 09:44  [371] Прощание с реаниматологом Александром Петровым пройдет в Нижнем Новгороде 14 мая
13 мая 2025 09:15  [111] Третий патриотический центр открыли в Нижнем Новгороде
13 мая 2025 09:13  [110] Нижегородцам запретили содержать дома более 120 видов животных
13 мая 2025 09:06  [100] Участники проекта "Уроки с путешествием. 80-летие Победы" поделились впечатлениями о поездке в Брест и Минск
13 мая 2025 09:00  [134] Еще одну улицу частично перекроют в центре Нижнего Новгорода
13 мая 2025 07:00  [441] 12,3 млн рублей выделили на благоустройство площадки у универмага на Автозаводе
Общество

Участники проекта "Уроки с путешествием. 80-летие Победы" поделились впечатлениями о поездке в Брест и Минск

13 мая 2025 09:06  [100] Общество
Участники проекта Уроки с путешествием. 80-летие Победы поделились впечатлениями о поездке в Брест и Минск

Фото: минтуризма Нижегородской области

Нижегородские школьники, студенты и педагоги с 9 по 12 мая 2025 года побывали в Республике Беларусь в рамках проекта «Уроки с путешествием. 80-летие Победы». 

Специальный рейс по маршруту «Нижний Новгород – Брест – Минск – Нижний Новгород» был запущен по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина при поддержке Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Поездка, приуроченная к празднованию юбилея Великой Победы, объединила почти 600 талантливых ребят и около 60 наставников, прошедших особый конкурсный отбор.

Как рассказали в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, для участников спецрейса была подготовлена насыщенная программа. В нее вошли как экскурсии по памятным местам двух городов, так и интерактивные лекции – их проводили в самом поезде в пути.

Знакомство нижегородцев с Брестом началось с обзорной экскурсии – осмотра храмов и памятников, а также прогулки по пешеходной улице Советской – «Брестскому Арбату». Еще одна точка маршрута – Беловежская пуща – один из старейших заповедников, занесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь гости увидели уникальную флору и фауну древнего лесного массива, осмотрели экспонаты местного Музея природы, узнали о том, как развивались белорусские земли, начиная с каменного века. 

Главным событием дня стало посещение мемориального комплекса «Брестская крепость – герой» – места, где советские воины приняли первый удар немецко-фашистской армии и около месяца стойко держали оборону. Дети и педагоги почтили память павших бойцов, возложив цветы к мемориалам цитадели.

«Самые незабываемые впечатления я получила именно в Брестской крепости. Здесь, в месте, где солдаты сложили головы за нашу Родину, каждой клеточкой тела чувствуешь весь ужас войны!» – отметила ученица Гагинской средней школы Наталья Лямина. 

В Минске нижегородцы также совершили автобусно-пешеходную экскурсию, посетив мемориалы, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны, военного конфликта в Афганистане.

Экспозиция Национального исторического музея Республики Беларусь ознакомила гостей с различными аспектами жизни народов страны с древнейших времен до ХХ века. 

Еще один ценный объект культуры, который посетили участники спецрейса, – парк интерактивной средневековой истории «Великое княжество Сула», расположенный недалеко от Минска. Здесь детям и педагогам показали восстановленные и построенные с нуля здания, которые также относятся к разным эпохам развития Белоруссии, провели мастер-классы по традиционным ремеслам – гончарному, кузнечному, а также ткачеству и валянию из шерсти.

Участники спецрейса побывали в Музее истории Великой Отечественной войны. Им рассказали о вкладе белорусских солдат в Победу, о важнейшей роли партизан. Отдельная трагедия истории Великой Отечественной войны – геноцид. Дети и педагоги узнали о тех, кто пострадал в результате нападений фашистов, и о тех, кто оказался в концентрационных лагерях. Всего на территории Белоруссии было найдено свыше 500 мест принудительного содержания и более 160 захоронений жертв геноцида.

«Я узнал очень много исторических фактов! Здорово, что мы прошлись по всей истории белорусской земли – от каменного века и до наших дней. В Музее истории Великой Отечественной войны мне было особенно интересно узнать про то, как шла операция по освобождению Республики Беларусь. Я остался под большим впечатлением!» – сказал ученик школы №160 Нижнего Новгорода Денис Шаров.

«Нас приняли с настоящим гостеприимством! С большим интересом узнал не только о героической истории, но и о народном творчестве Республики Беларусь. Спасибо огромное всем организаторам проекта за такую возможность!» – поделился ученик лицея имени А.С. Пушкина города Семенова Сергей Сивилев.

По мнению педагогов, сопровождавших ребят, поездка оказалась очень полезной для детей.

«Это, безусловно, очень важная и нужная практика. У ребят появилась возможность лично пройти по местам исторических событий, в том числе побывать в настоящем месте силы – Брестской крепости. Мы увидели, как дети наполнились очень важными патриотическими чувствами. Такого сильного эффекта не получается достичь на обычных уроках в школе!» – подчеркнул учитель истории и обществознания школы №160 Нижнего Новгорода Роман Кузнецов.

Старший воспитатель Православного детского сада во имя преподобного Серафима Саровского Нижнего Новгорода Елена Тюрина отметила, что проект «Уроки с путешествием» позволил укрепить духовную связь между жителями Нижегородской области и Республики Беларусь.

«Поездка помогла развить в детях патриотические чувства, понять, что судьбы народов России и Белоруссии неразрывно связаны между собой. Более того, в ребятах укрепились их морально-нравственные качества. Особенность «Уроков с путешествием» – это наглядность: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! А еще такое путешествие – это урок самостоятельности, урок, в ходе которого можно научиться выражать свои мысли и чувства», – рассказала педагог.

Напомним, межрегиональный туристско-образовательный проект «Уроки с путешествием» стартовал в 2023 году по инициативе родительского сообщества Нижегородской области. Проект получил поддержку губернаторов Нижегородской и Волгоградской областей Глеба Никитина и Андрея Бочарова. С 2024 года реализация проекта также приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

За прошедшие два года с историей героев Сталинградской битвы в Волгограде ознакомились уже свыше 25 тысяч нижегородских школьников и студентов младших курсов учреждений среднего профессионального образования. В свою очередь, в столице Приволжья побывали около 20 тысяч юных волгоградцев: дети узнали не только о горьковчанах – фронтовиках и тружениках тыла, но и об истории Народного ополчения Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Запуск спецрейса проекта «Уроки с путешествием. 80-летие Победы» поддержал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. 

Поездка была нацелена на патриотическое воспитание подрастающего поколения нижегородцев, что является одним из направлений работы региона в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В свою очередь, развитие молодежного туризма – задача, которую выполняет национальный проект «Туризм и гостеприимство». Новые национальные проекты реализуются по поручению президента России Владимира Путина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Белоруссия Нацпроект Уроки с путешествием
Поделиться:
Новости по теме
11 мая 2025 11:17  [453] Нижегородские школьники посетили Брест в рамках проекта "Уроки с путешествием"
10 мая 2025 12:42  [530] Нижегородским школьникам рассказали о войне в рамках "Уроков с путешествием"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных