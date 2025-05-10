Нижегородские школьники посетили Брест в рамках проекта "Уроки с путешествием"

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Нижегородские школьники, участвующие в специальном рейсе "Уроки с путешествием", накануне побывали в Бресте и погрузились в богатую историю, уникальную архитектуру и живописную природу этого города. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин в своём Telegram-канале.
Первым пунктом их программы стала пешеходная улица, известная как "брестский Арбат". Здесь ребята прогулялись по оживлённым улицам, наслаждаясь атмосферой старого города. Затем они посетили Беловежскую пущу — один из старейших заповедников мира, который был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Участники экскурсии прогулялись по лесным тропам, увидели зубров и узнали много нового о дикой природе.
Особое внимание было уделено мемориальному комплексу "Брестская крепость-герой". Школьники посетили музеи, где познакомились с героической историей защитников крепости в годы Великой Отечественной войны.
Во время дороги в Брест и обратно в каждом вагоне для ребят проводились интерактивные занятия, чтобы сделать путешествие более увлекательным и запоминающимся.
11 мая участников спецрейса ждёт новая остановка — Минск.
Напомним, экскурсионный поезд отправился из Нижнего Новгорода в Беларусь по случаю 80-летия Победы. В поездке участвуют около 600 школьников и студентов колледжей - победителей образовательных и патриотических конкурсов, а также 60 педагогов.
Проект "Уроки с путешествием" был инициирован родительским сообществом Нижегородской области и впервые реализован в 2023 году. Тогда поезд отправился в Волгоград. Позднее проект получил высокую оценку в Госдуме как одна из эффективных практик патриотического воспитания и стал частью нацпроекта "Молодёжь и дети".
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