Нижегородским школьникам рассказали о войне в рамках "Уроков с путешествием" Общество

Фото: Анастасия Красушкина/ "Нижегородская правда"

В экскурсионном поезде, отправившемся из Нижнего Новгорода в Беларусь по случаю 80-летия Победы, прошла необычная патриотическая лекция. Ее провел лектор Общества "Знание" Владислав Шаблов в образе сержанта Красной армии.

Мероприятие стало частью межрегионального проекта "Уроки с путешествием", который проходит при поддержке губернатора Глеба Никитина. В поездке участвуют около 600 школьников и 60 педагогов — победителей образовательных и патриотических конкурсов. Вместе с ребятами в путешествие отправилась "Нижегородская правда".

Лекция Владислава Шаблова носила название "Поезд времени: в гостях у сержанта Красной армии". В роли фронтовика, вернувшегося с парада Победы, он рассказал участникам о своем "боевом прошлом", личном снаряжении и пути через знаковые сражения. Образ лектора был основан на реальной биографии его прадеда — участника Курской битвы, боев в Белоруссии и освобождения Прибалтики.

В ходе встречи школьники обсудили с лектором фронтовые события в Белоруссии, прочитали отрывки из поэмы "Василий Тёркин" и познакомились с оригиналом газеты "Правда" от 10 мая 1945 года. Особое внимание было уделено рассказу о повседневной жизни солдата: его экипировке, быте и фронтовой реальности.

Проект "Уроки с путешествием" был инициирован родительским сообществом Нижегородской области и впервые реализован в 2023 году. Тогда поезд отправился в Волгоград. Позднее он получил высокую оценку в Госдуме как одна из эффективных практик патриотического воспитания и стал частью нацпроекта "Молодёжь и дети".