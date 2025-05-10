Деревянный дом сгорел в центре Нижнего Новгорода: его могли поджечь

Фото:
Расселенный деревянный дом сгорел на улице Костина в Нижнем Новгороде ночью 13 мая, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
По данным ведомства, объект тушили 55 пожарных. Было задействовано 14 единиц техники.
В результате никто не пострадал. Предварительная причина случившегося - поджог.
Напомним, что 7 мая вспыхнул расселенный дом на проспекте Гагарина в областном центре.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+