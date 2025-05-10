Деревянный дом сгорел в центре Нижнего Новгорода: его могли поджечь Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Расселенный деревянный дом сгорел на улице Костина в Нижнем Новгороде ночью 13 мая, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, объект тушили 55 пожарных. Было задействовано 14 единиц техники.

В результате никто не пострадал. Предварительная причина случившегося - поджог.

Напомним, что 7 мая вспыхнул расселенный дом на проспекте Гагарина в областном центре.