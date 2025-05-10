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Происшествия

Деревянный дом сгорел в центре Нижнего Новгорода: его могли поджечь

13 мая 2025 13:59  [123] Происшествия
Деревянный дом сгорел в центре Нижнего Новгорода: его могли поджечь

Фото: МЧС по Нижегородской области

Расселенный деревянный дом сгорел на улице Костина в Нижнем Новгороде ночью 13 мая, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. 

По данным ведомства, объект тушили 55 пожарных. Было задействовано 14 единиц техники. 

В результате никто не пострадал. Предварительная причина случившегося - поджог. 

Напомним, что 7 мая вспыхнул расселенный дом на проспекте Гагарина в областном центре. 

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Теги:
Поджог Пожар
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