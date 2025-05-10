Действие "Пушкинской карты" хотят расширить на цирки

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по включению цирков в программу "Пушкинская карта", сообщает телеканал "360".
Ранее с предложением включить цирки в программу "Пушкинская карта" к президенту обратился генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
Согласно опубликованному перечню поручений, утверждённых президентом по итогам заседания Совета по культуре и искусству, доклад о нововведениях, касающихся расширения действия "Пушкинской карты", должен быть представлен до 30 ноября текущего года. Ответственным за выполнение поручения назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Напомним, федеральная программа "Пушкинская карта" реализуется с 1 сентября 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина с целью привлечения детей и молодёжи к культурному просвещению. Карту с номиналом в 5 тысяч рублей могут получить граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. 2 тысячи рублей из зачисленной на карту субсидии можно потратить на просмотр отечественных фильмов в кинотеатрах, остальные средства - на посещение театров, музеев, выставок и концертов.
Как сообщалось ранее, аналог "Пушкинской карты" для детей от 6 до 13 лет предложили внедрить в России.
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