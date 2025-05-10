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Общество

Движение по трем федеральным трассам ограничено в Нижегородской области до 18 мая

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Движение по трем федеральным трассам ограничено в Нижегородской области до 18 мая

Фото: Александр Воложанин

На ряде участков федеральных автодорог в Нижегородской области продолжаются ремонтные работы, из-за чего с 12 по 18 мая вводятся временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Москва — Нижний Новгород".

М-7 "Волга"

На трассе в районе Кстовского и Лысковского муниципальных округов (км 473+876 – км 490+000, а также на участке в Воротынском городском округе (км 524+000 – км 568+273) ведется обустройство дорожной инфраструктуры. На отдельных отрезках возможны сужения проезжей части. 

Р-158 "Нижний Новгород – Саратов"

На автодороге продолжается капитальный ремонт с расширением проезжей части. В Дальнеконстантиновском районе (км 40+000 – км 52+000) работы ведутся с апреля 2022 года и продлятся до конца августа 2025 года. Основные работы сосредоточены на отрезке км 40 – км 46. Движение осуществляется по двум полосам с ограничением скорости до 40–50 км/ч. Возможен выезд строительной техники. Водителям следует строго соблюдать временные схемы движения.

В Арзамасском городском округе (км 77+200 – км 104+500) капитальный ремонт продлится до 30 октября 2025 года. На всем участке действуют ограничения. Проезжая часть сужена, на некоторых отрезках организовано реверсивное движение. Максимальная скорость ограничена до 50 км/ч, в населенных пунктах — до 40 км/ч.

Р-177 "Поветлужье"

В Семеновском районе (км 115+203) ведется капитальный ремонт моста через реку Люнда. Сейчас идет устройство временной дороги. Движение ограничено, возможны реверс и кратковременные перекрытия до 30 минут. Скорость не должна превышать 40 км/ч.

Еще один мост на этой же трассе — через реку Зимара в Воскресенском районе (км 123+746) — временно ограничен в пропускной способности из-за снижения несущих характеристик конструкций. Движение здесь организовано по одной полосе со скоростью не более 20 км/ч. Проезд транспортных средств массой свыше 20 тонн и с нагрузкой на ось более 8 тонн запрещен. Разрабатывается проект капитального ремонта.

Водители могут объехать перекрытие по маршруту: Боковая – Красные Баки – Ядрово – Воздвиженское – Воскресенское.

Ранее сообщалось, что в 2025-2027 годах планируется капитально отремонтировать 174 км федеральных трасс. 

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Теги:
движение Ремонт дорог ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород
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