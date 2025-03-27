Опубликован перечень дорог Нижегородской области для ремонта в 2025 году

В рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" будут произведены ремонтные работы более 620 километров трасс и 2,6 тысячи метров мостов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе облправительства.
Ремонтные работы будут производиться на 119 дорогах в регионе. В основном планируется отремонтировать покрытия проезжих частей. Также будут выполнены реконструкции участков нескольких автомобильных дорог, капитальный ремонт некоторых участков трасс и ремонт мостов.
Лидером по количеству отремонтированных дорог станет Воскресенский район. Там планируется восстановить почти 54 километров. В Арзамасском районе обновят около 45 километров трасс, в Навашинском – 33,5 километра.
Публикуем полный список автомобильных дорог, которые будут отремонтированы в 2025 году:
Ранее сообщалось, уборка дорог от грязи и песка после зимы в Нижнем Новгороде завершится до 15 апреля.
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