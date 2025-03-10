Дорожную разметку обновят на 355 улицах Нижнего Новгорода

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Дорожную разметку нанесут на 355 улицах Нижнего Новгорода. Об этом на заседании постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству сообщил директор муниципального бюджетного учреждения "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Нижнего Новгорода" Николай Мамонов.
По его словам, на большинстве улиц (94%) будут наносить термопластик. "На 172 улицах разметка будет восстановлена пластичными материалами, на 23 — краской. На 160 улицах разметка будет восстановлена по гарантии", - сказал он.
К настоящему моменту заключены три контракта на нанесение разметки. Первый рассчитан на период с 1 по 15 июня. В рамках него разметку нанесут на первоочередных улицах. По второму контракту до 15 июля разметка появится на дорогах местного значения и там, где истекает гарантия. В рамках третьего разметка будет нанесена на второстепенных улицах, велодорожках и возле соцобъектов. Подрядчику придется управиться с этим до 15 октября.
Восстановление разметки по гарантии начнется с наступлением благоприятных условий, отметил Мамонов.
Ранее сообщалось, что до конца года в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать девять разворотных площадок для автобусов.
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