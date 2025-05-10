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Общество

Нижегородским школьникам рассказали о технологиях защиты пользователей в интернете

13 мая 2025 17:47  [61] Общество
Нижегородским школьникам рассказали о технологиях защиты пользователей в интернете

Фото: Минцифры Нижегородской области

Ученики 53-й гимназии Нижнего Новгорода 12 мая 2025 года на «Уроке цифры» ознакомились с понятием «антифрод» и узнали о том, кто защищает пользователей в интернете.

«Урок цифры» - это всероссийский образовательный проект в сфере цифровых технологий, который реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»,  утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

«Урок цифры» посвящен борьбе с социальной инженерией и интернет-угрозами. Он в интерактивном формате рассказывает школьникам о профессиях и технологиях, которые обеспечивают защиту пользователей в интернете.

Занятие для восьмых классов провели директор ГАУ Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики» Виталий Климашов, ведущий менеджер AI-продукта «Авито» Марк Лагоша и заместитель директора гимназии №53 Ольга Кукушкина при поддержке Нижегородского института развития образования.

Школьникам рассказали о способах безопасно совершать покупки на цифровых платформах, а также о тех, кто помогает защищать пользователей в интернете.

«Мы живем в цифровом мире, где для каждого открыт доступ к обширным ресурсам. На уроках информатики школьники учатся использовать технологии. А на «Уроках цифры» мы говорим о том, как пользоваться этими ресурсами безопасно. Важно помнить, что любая информация, оставленная пользователем в сети, становится «цифровым следом». На любых цифровых площадках необходимо создавать сложные пароли, не передавать личные данные другим пользователям», - отметил Виталий Климашов.

Ученикам рассказали, что более 500 специалистов компании ежедневно защищают пользователей и их данных. Школьники ознакомились со специальностями антифрод-детектива, аналитика, ML-инженера и менеджера продукта.

В ходе урока ученики 53-й гимназии вышли на прямую связь со школами Москвы, Санкт-Петербурга, Видного, Тамбова, Самары, где также проходил «Урок цифры». Прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке.

«В эпоху цифровых технологий, когда мошенничество становится все более изощренным, уроки цифровой грамотности необходимы для каждого. Обучая молодое поколение защищать свои личные данные и уверенно ориентироваться в виртуальном пространстве, мы воспитываем их как ответственных граждан нашей страны. Проект «Урок цифры» позволяет юным пользователям быть активными в мире высоких технологий и в то же время – защищенными от разнообразных угроз. Инвестиции в цифровое образование — это инвестиции в безопасное и осознанное будущее», - отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

После изучения темы ученики могут самостоятельно пройти тренажеры по теме. Свои силы можно попробовать в трех уровнях сложности: «Уровень для начинающих испытателей», «Уровень для продвинутых специалистов», «Уровень для закаленных профессионалов».

В «Уроке цифры» могут принять участие школьники с 1-го по 11-й класс. Для этого необходимо перейти на сайт проекта «Урок цифры» и в каталоге выбрать нужный урок. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1-4, 5-9, 10-11 классы. Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

Организаторами «Урока цифры» выступают АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компаниями-лидерами цифровой трансформации при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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Теги:
Нацпроект Технологии школьники
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