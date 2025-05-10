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Общество

Мэрия расселяет последний дом в "правительственном квартале" Нижнего Новгорода

14 мая 2025 11:05  [3] Общество
Мэрия расселяет последний дом в правительственном квартале Нижнего Новгорода

Фото: mingrad.nobl.ru

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижегородском районе областного центра подходит к завершению процесс расселения последнего жилого здания, расположенного в так называемом "правительственном квартале". Как стало известно НИА "Нижний Новгород", речь идет о доме №16 на улице Новосолдатской, неподалеку от площади Сенной.

По информации районной администрации, здание находилось в частной собственности у трёх человек.

Один из владельцев уже получил компенсацию в полном объеме. По второму собственнику ведется работа по согласованию и выплате выкупной стоимости.

Как рассказали в райадминистрации, ситуация с третьим владельцем пока не урегулирована — вопрос расселения рассматривается в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что строительство "правительственного квартала" для чиновников в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде должно завершиться к 2030 году. В настоящее время городские власти продолжают освобождение данной территории и готовят площадку для будущей застройки.

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Теги:
Ветхий фонд Нижегородский район Строительство
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