Чиновники могут покинуть Кремль Политика

На этой неделе в фокус общественного внимания вновь попала тема освобождения Нижегородского Кремля от размещения в нем офисов региональных и муниципальных чиновников. В этот раз нижегородцы обсуждали возможный переезд мэрии, располагающейся в пятом корпусе Кремля, в ТЦ "Этажи".

Несмотря на то, что Управление информационной политики администрации Нижнего Новгорода сообщило, что не располагает информацией об этом, общественная дискуссия о релокации чиновников, возникшая с легкой руки губернатора Глеба Никитина еще в 2019 году, вновь возобновилась.

Нижегородцы опять рассуждают о том, стоит ли выселять чиновников из Кремля и строить для них специальный "правительственный квартал". Возможно ли преобразование кремлевского пространства в музейно-выставочный и концертный центр. Есть ли в этом экономическая, политическая, управленческая целесообразность и социальная потребность?

С этими вопросами мы обратились к нижегородским экспертам.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества акцентирует внимание на судьбе Кремля после возможного переезда чиновников.

"Идея сделать Нижегородский Кремль центром культуры и искусств, несомненно, привлекательна. Однако вопрос здесь не выборе места для строительства нового "правительственного квартала" и даже не в стоимости этого строительства. Основная проблема состоит в общественном запросе на подобное предложение. Мне кажется, что перед тем, как принимать решение о реновации, неплохо бы было понять, насколько увеличится поток желающих попасть в Кремль после того, как оттуда уедут чиновники, кстати, прихватив с собой и мощную службу по содержанию его территории. Не превратится ли наполненный сегодня жизнью Нижегородский Кремль в сиротливую, безжизненную "культурную локацию"?, - задается вопросом эксперт.

Дмитрий Каминченко, к.полит.н, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.А. Лобачевского напоминает о символическом значении Нижегородского Кремля.

"Согласно данным недавно опубликованного индекса качества городской среды 2023 года, Нижний Новгород занимает одну из лидирующих позиций среди городов-миллионников. В совокупности наш областной центр набрал 237 баллов на основании суммирования числовых показателей по шести отдельным категориям. В политическом плане Кремль как архитектурный и символический объект, так или иначе, исторически ассоциируется в общественном сознании с властью, в целом и государственными органами управления – в частности. Это, своего рода, сердцевина всего городского пространства, его управленческое ядро. Причем, подобное символическое значение Кремля, вероятнее всего, в определенной степени повышает и престиж работы в органах региональной и муниципальной власти", - отмечает эксперт.

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Тема о релокации чиновников возникает в медийном, политическом и социальном полях с определенной периодичностью. Перенос административных функций из Кремля и передача зданий музейным, общественным, концертным пространствам – весьма амбициозная задача, которая решается не в один день, поэтому мнения и предложения озвучиваются с завидной регулярностью. Главная цель, которая реализуется в этом решении – сделать Кремль максимально открытым, превратить его в туристско-культурную площадку, где посетители найдут себе занятие по душе. Кстати, открытие хода вдоль стены, строительство фуникулера представляются вполне конкретными шагами в указанном направлении. С точки зрения транспортно-логистической целесообразности переезд чиновников из центра позволит разгрузить эту часть города. С позиций музейных экспертов ожидания вполне понятны – расширение выставочных пространств, сохранение памятников истории и архитектуры. По моему мнению, исконный центр Нижнего Новгорода нужно оставить в качестве общественно-культурного пространства, поэтапно освобождая кремлевские здания".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского задумывается о будущем Нижегородского кремля.

"Изменение привычного городского пространства - тема занятная и интересная. Она идет в русле общих трендов ускорения жизни, нарастающей урбанизации, отвечает возросшим требованиям жителей к комфортности локаций проживания, способствует избавлению от смердящих гнилушек и крысятников, не дотянувших до статуса объектов культурного наследия и уродующих своим видом облик нашего города. С площадью Сенной и прилегающими к ней территориями уже давно надо было что-то делать. Пока нет никакой официальной информации о деталях планируемого строительства, говорить о чем-то конкретном непросто. Возникает вопрос о том, что будет размещено в освободившемся от чиновников Кремле. Так ли сильно они "мешали" функционированию таких титанов региональной культуры, как Нижегородская филармония или Художественный музей?".

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

"Первой ласточкой "изгнания чиновников из Кремля" были поиски резиденции для полпредства в ПФО в Нижнем Новгороде. Это был 2000 год. Из предложенных тогда пяти локаций только две находились за кремлевской стеной. Причем в одной еще сидели военные, а в другой — музей. Решение, как и положено, было принято компромиссное: полпредство разместилось все-таки внутри Кремля, но ни военные, ни культурные объекты при этом не пострадали. Так что предложение Глеба Никитина от предложений его предшественников отличалось разве что конечной целью. Если сначала речь, хоть и подспудно, шла об удобстве чиновников, то сейчас говорят, что чиновники готовы потесниться ради культуры и туристов. Разговоры о переселении мэрии в "Этажи", думаю, так и останутся разговорами. Планы переселения областных чиновников в будущий "Правительственный квартал" на Сенной, как мне кажется, более продуманы. В конце концов, не зря же метростроевцы собираются делать переход "сухие ноги" от станции "Сенная" в пока еще непостроенный квартал. Идея создания культурного кластера "Кремль" выглядит очень красиво".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"