Россельхознадзор выявил продукцию "из будущего" в Нижегородской области Общество

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл зафиксировало многочисленные нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на продукцию животного происхождения.

Проверки проводятся в рамках контроля за соблюдением приказа Минсельхоза России № 862 от 13 декабря 2022 года, регламентирующего порядок оформления ВСД как в электронном виде, так и на бумажных носителях.

За первую половину мая 2025 года на территории Нижегородской области было выявлено 10 случаев выпуска электронных ветеринарных документов на продукцию, якобы произведённую в будущем — с так называемыми авансовыми датами выработки.

Так, на производственной площадке ООО "Убойно-производственный комплекс "Авангард" 1 мая ветеринарным врачом были оформлены субпродукты говяжьи (рубец) замороженные с датой выработки 30 мая 2025 года.

Аналогичное нарушение зафиксировано у ветеринарного специалиста, обслуживающего площадку ФЛ Сереброва Т.Н. 4 мая она оформила 8 килограммов творога с датой выработки 5 мая, после чего продукция была реализована на рынке. При этом другой ветеринарный врач, принявший товар, не обратил внимания на несоответствие даты.

В ООО "Правдинское свинопроизводство-2" ветеринар оформил 35 голов свиней с датой рождения октябрь 2025 года и направил их на убой в Тамбовскую область, несмотря на то, что на момент оформления такая дата ещё не наступила.

Ещё один случай касается индивидуального предпринимателя Мельникова И.А. Ветеринарный врач 6 мая внёс в систему "Меркурий" сведения о наличии шести голов крупного рогатого скота с датой рождения, начинающейся с 11 мая и заканчивающейся 23 мая 2025 года. При этом животным уже якобы была проведена туберкулинизация 30 января 2025 года.

Уполномоченное лицо ИП Теличкин И.В. 6 мая оформило выпуск 494 килограммов мороженого пломбир шоколадный "Молочный шоколад" (без лактозы) с датой изготовления 9 мая.

Во всех этих случаях предприятия выводили на рынок продукцию с нарушением принципов прослеживаемости, что создает риски для потребителей и подрывает доверие к системе ветеринарного контроля.

По итогам проверок нарушителям были вынесены предупреждения, а их учетные записи временно заблокированы. Все ветеринарные документы, оформленные с недостоверными данными, были аннулированы специалистами Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что золотистый стафилококк и кишечную палочку обнаружили на мясных предприятиях в Нижегородской области.