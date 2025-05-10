Георгиевская лента
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
15 мая 2025 07:00  [1] Годовая инфляция в Нижегородской области за март составила 9,8%
14 мая 2025 17:23  [168] Нижегородцы участвуют в отраслевой премии "Золотой медвежонок"
14 мая 2025 16:00  [270] Нижегородская область и СЭЗ "Гродноинвест" обсудили перспективы сотрудничества
14 мая 2025 13:44  [298] Интерес к смене работы резко вырос в Нижегородской области
14 мая 2025 11:43  [375] НАЗ хочет через суд отменить штраф за срыв инвестпроекта
14 мая 2025 10:15  [287] РУМО находит и поддерживает молодые таланты в Нижегородском регионе
14 мая 2025 07:00  [315] Нижегородцам придется копить почти 18 лет на квартиру в Москве
13 мая 2025 18:24  [464] Никитин обсудил с бизнес-омбудсменом меры по снижению давления на предпринимателей
13 мая 2025 13:28  [859] Зарплаты страховщиков в Нижегородской области выросли на 37,6 тысячи за год
13 мая 2025 12:30  [463] Проект создания ОЭЗ "Кулибин" на Бору подготовят до конца сентября
Экономика

Годовая инфляция в Нижегородской области за март составила 9,8%

15 мая 2025 07:00  [1] Экономика
Годовая инфляция в Нижегородской области за март составила 9,8%

В марте 2025 года потребительские цены в Нижегородской области увеличились на 0,7% по сравнению с февралем. Несмотря на это, годовая инфляция в регионе составила 9,8%, что ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по стране — 10,3%. Такие данные приводит управление по связям с общественностью и финансовой грамотности Волго-Вятского ГУ Банка России.

Как и в других регионах округа, в марте в Нижегородской области особенно заметно подорожали услуги. Также наблюдался рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. Однако в годовом выражении непродовольственные товары подорожали значительно меньше, чем продукты питания и услуги.

В целом по России и ПФО темпы инфляции с учетом сезонных факторов продолжили снижаться, но уровень роста цен остается высоким. Ключевым фактором выступает устойчивый потребительский спрос, который по-прежнему опережает возможности производителей и поставщиков по наращиванию объемов предложения. В результате компании продолжают закладывать рост издержек в конечные цены.

В Приволжском федеральном округе в марте 2025 года цены выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовая инфляция достигла 10,7%. Наиболее интенсивно дорожали услуги, а также продукты питания. Цены на непродовольственные товары росли умеренными темпами.

Согласно прогнозу регулятора, при сохранении текущей денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране вернется к целевому уровню около 4% к 2026 году.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года в Нижегородской области была зафиксирована самая низкая инфляция в ПФО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банк России Инфляция
Поделиться:
Новости по теме
30 апреля 2025 18:19  [1741] Проезд, рыба и шубы подорожали больше всего в Нижегородской области
21 марта 2025 14:27  [876] Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных