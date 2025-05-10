Годовая инфляция в Нижегородской области за март составила 9,8% Экономика

В марте 2025 года потребительские цены в Нижегородской области увеличились на 0,7% по сравнению с февралем. Несмотря на это, годовая инфляция в регионе составила 9,8%, что ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по стране — 10,3%. Такие данные приводит управление по связям с общественностью и финансовой грамотности Волго-Вятского ГУ Банка России.

Как и в других регионах округа, в марте в Нижегородской области особенно заметно подорожали услуги. Также наблюдался рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. Однако в годовом выражении непродовольственные товары подорожали значительно меньше, чем продукты питания и услуги.

В целом по России и ПФО темпы инфляции с учетом сезонных факторов продолжили снижаться, но уровень роста цен остается высоким. Ключевым фактором выступает устойчивый потребительский спрос, который по-прежнему опережает возможности производителей и поставщиков по наращиванию объемов предложения. В результате компании продолжают закладывать рост издержек в конечные цены.

В Приволжском федеральном округе в марте 2025 года цены выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовая инфляция достигла 10,7%. Наиболее интенсивно дорожали услуги, а также продукты питания. Цены на непродовольственные товары росли умеренными темпами.

Согласно прогнозу регулятора, при сохранении текущей денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране вернется к целевому уровню около 4% к 2026 году.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года в Нижегородской области была зафиксирована самая низкая инфляция в ПФО.