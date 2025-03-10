Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% Экономика

21 марта 2025 года Совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 21% годовых. Несмотря на снижение инфляционного давления, оно по-прежнему остается высоким, особенно в части устойчивых ценовых факторов.

Продолжающийся рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. При этом рост кредитования остается ограниченным, а сберегательная активность населения остается на высоком уровне.

Как отмечают в ЦБ, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий является необходимой для возвращения инфляции к целевому уровню в 2026 году. Для этого потребуется продолжительное поддержание жесткой денежно-кредитной политики.

Регулятор продолжит анализировать динамику инфляции и инфляционных ожиданий. В случае, если снижение инфляции не будет соответствовать прогнозам, рассмотрят возможность повышения ставки. По оценкам ЦБ, с учетом текущей денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2025 году снизится до 7-8%, а в 2026 году вернется к целевому уровню 4%.