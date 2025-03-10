В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
21 марта 2025 14:27  [109] Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
21 марта 2025 13:32  [134] ВТБ: жители ПФО потратили в спортзалах почти 2 млрд рублей
21 марта 2025 13:22  [240] Экономист Кульбака допустил снижение ставки ЦБ 21 марта из-за давления
21 марта 2025 13:11  [110] В ЗСНО обсудили результаты эффективности работы инвестиционной инфраструктуры в регионе
20 марта 2025 19:33  [771] Сын экс-мэра Нижнего Новгорода подал иск на 409 млн рублей к родителям
20 марта 2025 15:09  [372] Депутаты ЗСНО поддержали преобразование "Нижегородэлектротранс" в АО
20 марта 2025 12:28  [371] Павловский молокозавод отреагировал на информацию о массовых увольнениях
20 марта 2025 11:37  [385] Рустам Досаев: "Ассоциация судостроителей объединила профессионалов со всей страны"
20 марта 2025 11:09  [1026] "Фантомное" предприятие торговало молочкой в Нижегородской области
20 марта 2025 10:16  [915] Строители обошли нефтяников по зарплатам на 9 000 рублей в Нижегородской области
Экономика

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

21 марта 2025 14:27  [109] Экономика
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

21 марта 2025 года Совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 21% годовых. Несмотря на снижение инфляционного давления, оно по-прежнему остается высоким, особенно в части устойчивых ценовых факторов.  

Продолжающийся рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. При этом рост кредитования остается ограниченным, а сберегательная активность населения остается на высоком уровне.  

Как отмечают в ЦБ, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий является необходимой для возвращения инфляции к целевому уровню в 2026 году. Для этого потребуется продолжительное поддержание жесткой денежно-кредитной политики.  

Регулятор продолжит анализировать динамику инфляции и инфляционных ожиданий. В случае, если снижение инфляции не будет соответствовать прогнозам, рассмотрят возможность повышения ставки. По оценкам ЦБ, с учетом текущей денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2025 году снизится до 7-8%, а в 2026 году вернется к целевому уровню 4%.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Финансы ЦБ РФ
Поделиться:
Новости по теме
21 марта 2025 13:22  [240] Экономист Кульбака допустил снижение ставки ЦБ 21 марта из-за давления
12 марта 2025 16:55  [539] ЦБ РФ предложил разрешить инвесторам экспериментальные сделки с криптовалютой
25 февраля 2025 18:41  [944] Инфляция в Нижегородской области ускорилась до 9,52%
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph