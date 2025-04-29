Проезд, рыба и шубы подорожали больше всего в Нижегородской области

В марте 2025 года в Нижегородской области больше всего подорожали услуги. Об этом говорится в подготовленном Волго-Вятском главном управлении ЦБ РФ материале по инфляции по итогам месяца.
Отмечается со ссылкой на данные Росстата, что потребительские цены в Нижегородской области выросли на 0,66% по сравнению с февралем, а годовая инфляция в регионе достигла 9,78%. Это ниже, чем в среднем по стране, где годовой показатель составил 10,34%.
Больше всего за месяц и за год подорожали услуги. Лидирующая позиция здесь у транспортного сектора. По сравнению с мартом 2024 года услуги в сфере пассажирских перевозок в целом подорожали на 12,82%. Это связывают с тем, что с 1 марта 2025 года в некоторых городах области были повышены тарифы на проезд в междугородних автобусах.
Выросли и цены на продукты питания. Заметнее всего на рыбу и рыбные продукты. За год они подорожали на четверть. Одной из причин стало снижение вылова рыбы и, соответственно, уменьшение объемом ее переработки.
Непродовольственные товары в начале весны также дорожали высокими темпами. Здесь пальма первенства у меховых изделий. А вот цифровая техника стала дешевле.
В годовом же выражении непродовольственные товары увеличились в стоимости значительно меньше, чем продукты и услуги.
Отмечается, что основная причина роста цен — это спрос, который превышает возможности производителей и продавцов. В таких условиях бизнес продолжает включать в стоимость товаров и услуг свои растущие расходы.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область показала самую низкую инфляцию в ПФО в феврале.
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