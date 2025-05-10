Возгорание в доме на проспекте Ильича привело к эвакуации жильцов

Фото:
Пожар произошел в многоквартирном доме на проспекте Ильича в Нижнем Новгороде 14 мая. По данным пресс-службы регионального МЧС, в дневное время загорелась одна из квартир дома.
В результате спасатели эвакуировали 6 взрослых и двух детей.
Тушение пожара и ликвидация последствий в настоящее время продолжаются. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде около Шуваловского канала сгорел грузовой автомобиль.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+