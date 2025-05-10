Возгорание в доме на проспекте Ильича привело к эвакуации жильцов Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар произошел в многоквартирном доме на проспекте Ильича в Нижнем Новгороде 14 мая. По данным пресс-службы регионального МЧС, в дневное время загорелась одна из квартир дома.

В результате спасатели эвакуировали 6 взрослых и двух детей.

Тушение пожара и ликвидация последствий в настоящее время продолжаются. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде около Шуваловского канала сгорел грузовой автомобиль.