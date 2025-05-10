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Экономика

Нижегородская область сэкономила почти 430 млн рублей за счет конкуренции

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Нижегородская область сэкономила почти 430 млн рублей за счет конкуренции

Более 430 миллионов рублей удалось сберечь в результате конкурентных торгов, проведённых правительством Нижегородской области в апреле 2025 года. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

По данным ведомства, в апреле ГКУ "Центр размещения заказа Нижегородской области" организовало 142 процедуры закупок на общую сумму 11,8 миллиарда рублей.

Наибольший объём экономии был достигнут при заключении контрактов на содержание и ремонт автомобильных дорог — 265 миллионов рублей. Существенные суммы также удалось сэкономить при поставке и монтаже модульных лыжных баз (57,5 млн рублей), оказании услуг по регулярным пассажирским перевозкам (46,9 млн рублей), а также при проведении капитального и текущего ремонта социально значимых объектов (29,2 млн рублей).

Конкуренция среди участников торгов остаётся высокой — в среднем на каждый выигранный лот в апреле приходилось 3,5 заявки.

Всего с начала 2025 года, за период с января по апрель, экономия бюджета региона по итогам проведённых закупок составила 851,7 миллиона рублей. За это время "Центр размещения заказа" провёл 379 торговых процедур на сумму 20,9 миллиарда рублей. Среднее количество заявок на один лот за этот период составило 4,3.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород в 2025 году сэкономил на уборке снега порядка 150 млн рублей.

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Теги:
торги экономика
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