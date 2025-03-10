Нижегородская область сэкономила 143,2 млн рублей на торгах в феврале Экономика

В феврале 2025 года по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов удалось сэкономить 143,2 млн рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 98 процедур на общую сумму 3,9 млрд рублей. Существенная экономия достигнута на ряде ключевых направлений:

- 90,8 млн рублей удалось сберечь при размещении заказов на содержание и реконструкцию автомобильных дорог;

- 31,5 млн рублей сэкономлено на капитальном и текущем ремонте социально значимых объектов;

- 10,6 млн рублей составила экономия на проектных и изыскательских работах для строительства дорог.

В среднем на один тендер приходилось 4,9 заявок.

За два месяца 2025 года совокупная экономия региона на торгах достигла 286,7 млн рублей. За этот период Центр размещения заказа провел 130 процедур на сумму 7,1 млрд рублей.