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Общество

Молодые медики выбирают работу на селе в Нижегородской области

15 мая 2025 12:16  [106] Общество
Молодые медики выбирают работу на селе в Нижегородской области

Фото: минздрав Нижегородской области

Молодые специалисты-медики продолжают приезжать на работу в сельские населённые пункты Нижегородской области благодаря программам поддержки "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Недавно к этой инициативе присоединились два фельдшера скорой помощи и врач-педиатр.

По информации регионального минздрава, Дарья Брунова и Владимир Плотинкин пополнили коллектив Городецкой центральной районной больницы. Для Дарьи это первая профессиональная должность, а Владимир ранее работал фельдшером на подстанции скорой помощи в Нижнем Новгороде.

"Мы очень рады появлению новых фельдшеров в нашей службе скорой помощи. Молодые специалисты – это, как правило, энергичные, легко обучаемые и мотивированные сотрудники. У нас действует специальная программа адаптации для новичков", – рассказала исполняющая обязанности главного врача Городецкой ЦРБ Ирина Куранова.

Она уточнила, что за последний год благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в учреждение пришли десять новых сотрудников. Среди них – специалисты скорой помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, стоматологи и педиатры.

Так, в подразделении Богородской ЦРБ – Кудьминской врачебной амбулатории – начала работу участковый педиатр Елена Хаймова. Под её наблюдением находятся почти 900 детей из посёлков Окский, Мирный, деревень Бурцево, Хватково, Охотино и села Доскино.

Главврач Богородской ЦРБ Светлана Тебекина отметила, что территория, обслуживаемая Кудьминской амбулаторией, активно развивается и застраивается, туда переезжают молодые семьи, в том числе многодетные. В связи с этим появление ещё одного врача-педиатра стало важным событием. По её словам, Елена Хаймова – уже второй специалист, пришедший в амбулаторию в этом году по программе "Земский доктор". До неё там начал работать участковый терапевт, обслуживающий взрослых жителей посёлка Буревестник.

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" реализуются в регионе с 2012 года. Они предусматривают единовременную выплату медицинским работникам, которые переезжают из города в село и заключают трудовой договор с государственным медучреждением сроком не менее пяти лет. Размер выплат составляет от 1 до 1,5 миллиона рублей для врачей и от 500 до 750 тысяч рублей – для фельдшеров и других специалистов со средним медицинским образованием.

С момента запуска программы в ней приняли участие почти тысяча медицинских работников. До конца 2025 года в Нижегородской области остаётся около 100 доступных квот. Желающим присоединиться к программе необходимо обратиться в отдел кадров выбранного медучреждения.

Вопрос ликвидации кадрового дефицита в системе государственного здравоохранения – один из приоритетов нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Проект, реализуемый с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина, направлен на увеличение средней продолжительности жизни в стране к 2030 году.

Проект предусматривает модернизацию поликлиник, амбулаторий, ФАПов, привлечение квалифицированных специалистов, совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения хронических заболеваний, улучшение системы экстренной медицинской помощи и реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров и внедрение цифровых технологий в здравоохранение.

В рамках нацпроекта предусмотрено 11 федеральных направлений, включая "Здоровье для каждого", "Модернизацию первичного звена здравоохранения", "Медицинские кадры", "Борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Онкологию", "Сахарный диабет", "Гепатит", "Экстренную помощь", "Развитие федеральных медорганизаций", "Национальную платформу "Здоровье"" и "Медицинскую реабилитацию".

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Теги:
Врачи Здравоохранение Нацпроект
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