Георгиевская лента
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 мая 2025 19:36  [44] Нижегородским ЦРБ купили 22 новых авто повышенной проходимости
13 мая 2025 19:07  [94] Завершено строительство двух зданий яхт-клуба на Гребном канале Нижнего Новгорода
13 мая 2025 18:57  [92] Маршрутчик, насмерть сбивший женщину у Московского вокзала, изменил показания
13 мая 2025 18:40  [103] Движение по трем федеральным трассам ограничено в Нижегородской области до 18 мая
13 мая 2025 18:14  [111] Вице-премьер Чернышенко назвал образцовые регионы по уровню проведения ЕГЭ
13 мая 2025 18:08  [114] Специалисты устранили источник шума на нижегородской канатке
13 мая 2025 18:05  [105] Диамобиль в составе "Поездов здоровья" помогает эффективно выявлять у нижегородцев патологии эндокринологического профиля
13 мая 2025 17:59  [110] 26 нижегородцев-жителей блокадного Ленинграда во второй раз отправились в Петербург
13 мая 2025 17:55  [124] Минстрой разрешил строительство поликлиники в Новой Кузнечихе
13 мая 2025 17:47  [110] Нижегородским школьникам рассказали о технологиях защиты пользователей в интернете
Общество

Нижегородским ЦРБ купили 22 новых авто повышенной проходимости

13 мая 2025 19:36  [44] Общество
Нижегородским ЦРБ купили 22 новых авто повышенной проходимости

Фото: минздрав Нижегородской области

Центральные районные больницы Нижегородской области получили 22 новых автомобиля повышенной проходимости. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

По его данным, техника отечественного производства закуплена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. С 2025 года она стала частью нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". На приобретение машин из федерально бюджета направили почти 35,5 млн рублей.

Новые автомобили помогут медикам быстрее добираться до пациентов в труднодоступных населённых пунктах, доставлять биоматериалы для анализов и обеспечивать жителей необходимыми лекарственными средствами.

Больше всего автомобилей поступило в Воротынскую центральную районную больницу — пять единиц. Четыре машины получила Пильнинская ЦРБ, по три — Варнавинская и Вадская ЦРБ. По два автомобиля переданы в Балахнинскую, Ветлужскую и Шахунскую ЦРБ. Ещё одна машина направлена в Большеболдинскую больницу.

В региональном минздраве отметили, что обновление автопарка — часть комплексной работы по укреплению материально-технической базы системы здравоохранения. Основная цель — повышение качества и оперативности оказания медицинской помощи жителям области.

Напомним, национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он продолжает задачи, ранее заложенные в нацпроекте "Здравоохранение", и нацелен на увеличение продолжительности жизни к 2030 году.

В рамках проекта планируется дальнейшее развитие поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение квалифицированных специалистов, внедрение современных методов профилактики и лечения хронических заболеваний, улучшение системы экстренной помощи и реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, а также цифровизация отрасли.

Ранее сообщалось, что второй передвижной цифровой маммограф заработал в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Минздрав Нацпроект
Поделиться:
Новости по теме
28 апреля 2025 16:45  [376] В Ветлужской ЦРБ капитально отремонтировали инфекционное отделение
24 апреля 2025 10:40  [433] Поликлиника №21 Нижнего Новгорода получила передвижной цифровой маммограф
21 апреля 2025 17:34  [600] В Шарангской ЦРБ завершился капремонт хирургического отделения
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных