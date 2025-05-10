Нижегородским ЦРБ купили 22 новых авто повышенной проходимости Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

Центральные районные больницы Нижегородской области получили 22 новых автомобиля повышенной проходимости. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

По его данным, техника отечественного производства закуплена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. С 2025 года она стала частью нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". На приобретение машин из федерально бюджета направили почти 35,5 млн рублей.

Новые автомобили помогут медикам быстрее добираться до пациентов в труднодоступных населённых пунктах, доставлять биоматериалы для анализов и обеспечивать жителей необходимыми лекарственными средствами.

Больше всего автомобилей поступило в Воротынскую центральную районную больницу — пять единиц. Четыре машины получила Пильнинская ЦРБ, по три — Варнавинская и Вадская ЦРБ. По два автомобиля переданы в Балахнинскую, Ветлужскую и Шахунскую ЦРБ. Ещё одна машина направлена в Большеболдинскую больницу.

В региональном минздраве отметили, что обновление автопарка — часть комплексной работы по укреплению материально-технической базы системы здравоохранения. Основная цель — повышение качества и оперативности оказания медицинской помощи жителям области.

Напомним, национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он продолжает задачи, ранее заложенные в нацпроекте "Здравоохранение", и нацелен на увеличение продолжительности жизни к 2030 году.

В рамках проекта планируется дальнейшее развитие поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение квалифицированных специалистов, внедрение современных методов профилактики и лечения хронических заболеваний, улучшение системы экстренной помощи и реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, а также цифровизация отрасли.

Ранее сообщалось, что второй передвижной цифровой маммограф заработал в Нижнем Новгороде.