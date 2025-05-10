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Происшествия

Жительницу Балахны ищут шестой год

15 мая 2025 20:00  [92] Происшествия
Жительницу Балахны ищут шестой год

Фото: Александр Воложанин

Родственники и близкие уже шестой год не прекращают поиски Лидии Малышевой. Об этом сообщается в группе "ПСО ВОЛОНТЕР НН" во "ВКонтакте". 

По имеющимся данным, утром 21 апреля 2019 года женщина покинула свой дом в поселке Лукино Балахнинского района. С тех пор ее местонахождение остаётся неизвестным.

Несмотря на прошедшие годы, поиски не прекращаются. Родные, близкие и добровольцы поискового отряда "Волонтёр" уверены: пока человек не найден, он считается живым, и надежда остаётся.

Считается, что Лидия Викторовна может находиться в любом регионе страны. В связи с этим волонтёры просят максимально распространить ориентировку и информацию о пропавшей.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Малышевой Лидии Викторовне или может помочь в установлении её местонахождения, просят связаться с поисковым отрядом "Волонтёр" по телефону горячей линии: 8 (831) 291-51-51.

Ранее сообщалось, что в апреле волонтерам поступило более 110 заявок на поиск пропавших людей.

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Теги:
Поиск пропавшие
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