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Общество

В Нижегородской области продолжают поиски 11 человек, исчезнувших в апреле

02 мая 2025 20:04  [79] Общество

Волонтёры продолжают разыскивать 11 человек, пропавших на территории Нижегородской области в апреле 2025 года. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда "Волонтер" в официальной публикации в социальной сети.

Всего за месяц поступило 112 обращений о пропаже людей. Из них 84 человека удалось обнаружить живыми.

Два случая завершились трагически — пропавшие найдены мёртвыми. В 15 ситуациях помощь поисковых отрядов в итоге не потребовалась.

Напомним, что в марте в Нижегородской области пропало не менее ста человек. 

Фото: Александр Воложанин

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