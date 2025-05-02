В Нижегородской области продолжают поиски 11 человек, исчезнувших в апреле

Волонтёры продолжают разыскивать 11 человек, пропавших на территории Нижегородской области в апреле 2025 года. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда "Волонтер" в официальной публикации в социальной сети.
Всего за месяц поступило 112 обращений о пропаже людей. Из них 84 человека удалось обнаружить живыми.
Два случая завершились трагически — пропавшие найдены мёртвыми. В 15 ситуациях помощь поисковых отрядов в итоге не потребовалась.
Напомним, что в марте в Нижегородской области пропало не менее ста человек.
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