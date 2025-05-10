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Общество

Минград утвердил планировку нового ЖК с ФОКом в Кстовском округе

15 мая 2025 15:55  [79] Общество
Минград утвердил планировку нового ЖК с ФОКом в Кстовском округе

Фото: mingrad.nobl.ru

Минград согласовал проект планировки и межевания территории для нового жилого комплекса в Кстовском районе Нижегородской области.

Согласно утверждённой документации, жилой комплекс разместится рядом с деревнями Ржавка и Утечино и будет включать в себя не только жилые дома, но и полноценную социальную инфраструктуру.

Так, на территории появятся два детсада на 280 и 165 мест, а также школа на 1224 учеников. Здесь также возведут поликлинику на 100 посещений в смену и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Застройщиком проекта выступает СЗ "Экострой", входящий в состав Группы компаний ПИК. Реализация проекта осуществляется в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ), инициированного правообладателями земельных участков. Этот механизм активно используется в регионе и уже доказал свою эффективность: в бюджет Нижегородской области от торгов по КРТ поступило 933 млн рублей — в 12 раз больше первоначально запланированной суммы.

Проект направлен на повышение качества городской среды и обеспечение жителей необходимыми объектами социальной и транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила строительство нового ЖК по проекту КРТ в Ольгине.

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Теги:
КРТ Кстово Строительство
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