Проект строительства МКД на Медицинской в Нижнем Новгороде прошел экспертизу Общество

Фото: Александр Воложанин

Проект строительства многоквартирного дома на улице Медицинской Нижнего Новгорода прошел негосударственную экспертизу. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Согласно информации реестра, экспертизу провела компания "Проммаш тест экспертиза" из Москвы.

Речь идет о здании с помещениями общественного назначения, встроенной дошкольной образовательной организацией и стоянкой автомобилей (1, 2, 3, 4, 5 этапы строительства).

Застройщиком выступает ООО "Специализированный Застройщик "Объектстрой".

Отметим, что недостроенное 15-этажное здание на улице Медицинской снесли в 2023 году. Тогда сообщалось, что участок передан новому застройщику для возведения жилого комплекса.

На сайте застройщика указано, что ЖК будет состоять из пяти многоэтажных домов.

Ранее сообщалось, что минстрой региона выдал разрешение на строительство двух домов на улице Акимова возле Борского моста в Нижнем Новгороде.