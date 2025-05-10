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Общество

Минстрой разрешил строительство шести новых МКД и поликлиники в Нижнем Новгороде

13 мая 2025 10:30  [137] Общество
Минстрой разрешил строительство шести новых МКД и поликлиники в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В апреле министерство строительства Нижегородской области выдало разрешения на возведение шести многоквартирных жилых домов и одной поликлиники в столице Приволжья. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Наибольшее число согласованных объектов предстоит построить компании ООО СЗ "Хутор". Один из многоквартирных домов с встроенными помещениями общественного назначения будет построен на улице Цветочной в Приокском районе. Второй МКД будет возведен рядом с гипермаркетом "Лента" на улице Родионова, а еще две высотки — в районе Борского моста на улице Сергея Акимова.

Компания ООО СЗ "Андор" получила одобрение на строительство дома с помещениями общественного назначения. Он разместится в Канавинском районе, в границах улиц Украинской и Комсомольского шоссе. 

Кроме того, разрешение на строительство получило ООО СЗ "Берег". Компания построит жилой дом на набережной Гребного канала.

Согласование получил и социально значимый проект: ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" реализует строительство взрослой поликлиники на 500 посещений в смену в Советском районе. 

Ранее сообщалось, что проект строительства новой детской поликлиники в Сормово одобрила госэкспертиза.

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Теги:
Жилье Минстрой Строительство
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