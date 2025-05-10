Минстрой разрешил строительство шести новых МКД и поликлиники в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В апреле министерство строительства Нижегородской области выдало разрешения на возведение шести многоквартирных жилых домов и одной поликлиники в столице Приволжья. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Наибольшее число согласованных объектов предстоит построить компании ООО СЗ "Хутор". Один из многоквартирных домов с встроенными помещениями общественного назначения будет построен на улице Цветочной в Приокском районе. Второй МКД будет возведен рядом с гипермаркетом "Лента" на улице Родионова, а еще две высотки — в районе Борского моста на улице Сергея Акимова.

Компания ООО СЗ "Андор" получила одобрение на строительство дома с помещениями общественного назначения. Он разместится в Канавинском районе, в границах улиц Украинской и Комсомольского шоссе.

Кроме того, разрешение на строительство получило ООО СЗ "Берег". Компания построит жилой дом на набережной Гребного канала.

Согласование получил и социально значимый проект: ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" реализует строительство взрослой поликлиники на 500 посещений в смену в Советском районе.

Ранее сообщалось, что проект строительства новой детской поликлиники в Сормово одобрила госэкспертиза.