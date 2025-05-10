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Происшествия

Двух жителей Бора осудят за попытку убийства шести человек

15 мая 2025 18:16  [96] Происшествия
Двух жителей Бора осудят за попытку убийства шести человек

Двое жителей Борского района предстанут перед судом по обвинению в попытке убийства шести человек. Следственное управление СК России по Нижегородской области завершило расследование уголовного дела в отношении обоих фигурантов.

По данным следствия, инцидент произошел 12 октября 2024 года в микрорайоне Боталово города Бор. Один из обвиняемых, находясь в автомобиле, вступил в конфликт с группой прохожих. После ссоры он приказал своему родственнику, находившемуся за рулем, совершить наезд на пешеходов.

Водитель, действуя умышленно, направил автомобиль на шестерых человек — троих мужчин и троих женщин. После наезда обвиняемые покинули место происшествия, полагая, что пострадавшие получили смертельные травмы.

Однако все шесть человек остались живы. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, двое из них получили легкий и средний вред здоровью.

Оба подозреваемых были заключены под стражу по решению суда. Им предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, общеопасным способом и из хулиганских побуждений.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что суд приступил к рассмотрению по существу делу Лавричева о хищениях на заводе.

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Теги:
Борский г.о. Суд Уголовное дело
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