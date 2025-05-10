Иностранца в Нижегородской области осудят за убийство, совершенное 17 лет назад Происшествия

Следствие завершило работу по громкому делу о преступлении в Нижегородской области, совершенном почти два десятилетия назад, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Расследование было открыто в отношении 36-летнего иностранного гражданина, которого обвиняют в убийстве, произошедшем в 2008 году.

По данным следствия, в ноябре того года обвиняемый находился в квартире на улице Нижегородской в городе Кстово. Во время ссоры с хозяином квартиры он многократно ударил его по голове тупым предметом, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, однако спасти его не удалось — мужчина скончался от полученных повреждений.

Долгое время личность преступника оставалась неизвестной. Однако в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи совместно с криминалистами и полицией сумели восстановить картину произошедшего, установить личность нападавшего и собрать неопровержимые доказательства его вины.

Поскольку обвиняемый скрывается за пределами России, он был объявлен в международный розыск. Обвинение в убийстве ему предъявлено заочно.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве мачехи в Нижегородской области.