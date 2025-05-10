Суд оставил некрополиста Москвина в психбольнице до 7 ноября Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородский некрополист Анатолий Москвин пробудет в психбольнице до 7 ноября. Ленинский районный суд удовлетворил представление главного врача и продлил скандально известному пациенту принудительное лечение в стенах медучреждения на шесть месяцев.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе суда, заседание прошло 7 мая.

Напомним, Анатолия Москвина задержали в 2011 году. В его квартире и гараже сотрудники полиции обнаружили 28 "кукол" из тел девушек и детей, которые он выкапывал из могил, одевал во всевозможные наряды из бумаги и ткани и расставлял по всей квартире. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения").

Летом 2012 года нижегородца освободили от уголовной ответственности, признав его невменяемым и поместив в спецбольницу. С тех пор срок принудительного лечения неоднократно продлевался.

В августе 2022 года суд признал Анатолия Москвина недееспособным.