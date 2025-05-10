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Общество

Власти одобрили строительство жилья и школы на берегу Гребного канала

15 мая 2025 17:49  [1] Общество
Власти одобрили строительство жилья и школы на берегу Гребного канала

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала будет реализован проект комплексного развития территории. Соответствующее постановление правительства Нижегородской области опубликовано на официальном правовом портале.

Речь идёт об участке, расположенном напротив домов №321–533 в слободе Подновье. Согласно документу, здесь планируется возведение жилого дома с помещениями общественного назначения и парковкой. Застройщиком выступит ООО "Спецзастройщик Берег", входящее в структуру девелоперской группы Glorax. В апреле проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

В рамках проекта под застройку выделен участок площадью 10,55 гектара. Здесь будет построено многоэтажное жильё, а также социальные объекты — школа на 550 учеников и детский сад на 200 мест.

Всего в границах КРТ, охватывающей территорию в 14,7 гектара, предусмотрено строительство 101 тысячи квадратных метров жилья. Срок реализации проекта рассчитан на 15 лет.
Объём инвестиций в жилую застройку составит порядка 30 миллиардов рублей. На создание социальной инфраструктуры планируется направить около 1,6 миллиарда рублей. Ещё 5 миллиардов потребуется на укрепление береговой линии набережной.

Ранее сообщалось, что минград утвердил планировку нового ЖК с ФОКом в Кстовском округе.

Также мы рассказывали, что минстрой выдал разрешение на строительство двух домов у Борского моста.

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Теги:
Гребной канал Жилье Строительство
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